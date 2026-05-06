Según el resumen realizado por la Aemet, el pasado mes de abril se caracterizó por precipitaciones notablemente abundantes, equivalente al 156 % del valor esperado

Informa: Vicky Palma, jefa de Meteorología de RTVC

El pasado mes de abril dejó en Canarias un comportamiento meteorológico marcado por temperaturas ligeramente superiores a la media y precipitaciones notablemente abundantes. Según los datos disponibles, la temperatura media se situó en 16,7 ºC, lo que supone una anomalía de +0,2 ºC respecto al periodo de referencia. Este valor clasifica el mes con carácter cálido y lo posiciona como el 18º abril más cálido desde 1961.

En contraste, según el resumen elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones fueron especialmente destacadas. Se registró una media de 23,9 mm, equivalente al 156 % del valor esperado, lo que otorga al mes un carácter muy húmedo dentro de la serie 1991-2020. En términos históricos, se trata del 15º abril más húmedo desde 1961.

Lluvia en El Hierro. Imagen de recurso EFE

Temperaturas mínimas por altitud

Las temperaturas más bajas del mes variaron significativamente según la altitud de las estaciones meteorológicas:

Entre 0 y 200 metros: La mínima se registró en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria), con 10,4 ºC el día 3.

Entre 201 y 1.000 metros: El Paso (La Palma) alcanzó los 5,0 ºC el día 9.

Entre 1.001 y 2.000 metros: En El Corral de los Juncos (Gran Canaria), se midieron 0,7 ºC el día 8.

Por encima de 2.000 metros: Izaña (Tenerife) registró la temperatura más baja del mes, con -3,0 ºC el día 8.

A pesar del carácter cálido general, predominó en muchas zonas una anomalía negativa en las temperaturas, atribuida principalmente al intenso episodio cálido registrado entre los días 16 y 20.

Gráfico Aemet

Episodios de precipitación

El mes estuvo marcado por varios periodos de lluvias:

Días 3 y 4: Precipitaciones débiles asociadas a bandas de nubes medias procedentes del sur, con mayor incidencia en el norte de Tenerife y El Hierro. Fueron escasas o inexistentes en Fuerteventura y algunas zonas de Lanzarote.

Precipitaciones débiles asociadas a bandas de nubes medias procedentes del sur, con mayor incidencia en el norte de Tenerife y El Hierro. Fueron escasas o inexistentes en Fuerteventura y algunas zonas de Lanzarote. Días 6 al 12: Se registró el episodio más significativo del mes. Aunque en general las lluvias no fueron intensas, se produjeron acumulados destacados entre los días 7 y 8. Valleseco (Gran Canaria) alcanzó 45,4 mm, Benijo (Tenerife) 42,5 mm y Teror-Osorio (Gran Canaria) 39,6 mm. Este episodio estuvo vinculado a un frente en frontólisis asociado a una borrasca atlántica situada al noroeste de la Península Ibérica, que posteriormente se aproximó al archipiélago, prolongando las precipitaciones hasta el día 12.

Se registró el episodio más significativo del mes. Aunque en general las lluvias no fueron intensas, se produjeron acumulados destacados entre los días 7 y 8. Valleseco (Gran Canaria) alcanzó 45,4 mm, Benijo (Tenerife) 42,5 mm y Teror-Osorio (Gran Canaria) 39,6 mm. Este episodio estuvo vinculado a un frente en frontólisis asociado a una borrasca atlántica situada al noroeste de la Península Ibérica, que posteriormente se aproximó al archipiélago, prolongando las precipitaciones hasta el día 12. A partir del día 20: El desplazamiento de un centro de bajas presiones hacia el norte provocó un cambio en la dirección del viento, favoreciendo precipitaciones débiles pero generalizadas en casi todas las islas. Entre los días 21 y 25 predominó una situación anticiclónica, con lluvias asociadas a nubosidad baja de los alisios y, ocasionalmente, a nubes de evolución en zonas interiores. Hacia finales de mes, la disminución del gradiente de presión redujo la intensidad del viento, facilitando la formación de nubosidad en vertientes a sotavento.

Gráfico Aemet

Balance del mes

Abril se caracterizó por un comportamiento atmosférico variable, con un equilibrio entre episodios cálidos puntuales y frecuentes intervalos de inestabilidad. El resultado fue un mes ligeramente cálido en términos térmicos, pero especialmente húmedo en cuanto a precipitaciones.