Ya se puede realizar la declaración de la renta por teléfono

Desde este miércoles ya pueden presentar su declaración por teléfono los usuarios que previamente hayan solicitado cita previa

Será la propia Agencia Tributaria la que se ponga en contacto con el usuario en la fecha acordada para confeccionar y presentar su declaración

La declaración ya se puede realizar por teléfono. Imagen de recurso Europa Press

Desde este miércoles, quienes hayan solicitado cita previa pueden presentar su declaración por teléfono mediante el plan ‘Le llamamos’, una modalidad que se incorpora a las ya disponibles desde el inicio de la campaña el pasado 8 de abril, como la presentación online a través de Renta Web o la aplicación móvil de la Agencia Tributaria.

Este servicio telefónico está dirigido a contribuyentes que cumplan ciertos requisitos, como no superar los 80.000 euros de ingresos del trabajo o los 20.000 euros en rendimientos de capital mobiliario. A través de este sistema, es la propia Agencia Tributaria la que contacta con el usuario en la fecha acordada para confeccionar y presentar su declaración.

La Agencia Tributaria solo llamará en relación con la Campaña de la Renta si se ha solicitado una cita a través de cualquiera de los canales disponibles para ello. Cuando la Agencia Tributaria llame, lo hará exclusivamente a través del número de teléfono: 91 333 53 33.

Además, también desde hoy se ofrece asistencia por videoconferencia, especialmente pensada para personas mayores que residen en municipios pequeños. Por otro lado, quienes prefieran realizar el trámite de forma presencial en oficinas deberán esperar hasta el 1 de junio.

Más de 6,6 millones de declaraciones presentadas

Hasta el momento, la Agencia Tributaria ha recibido más de 6,6 millones de declaraciones, de las cuales 5,3 millones solicitaban devolución. Ya se han abonado 3,6 millones, por un importe superior a los 2.400 millones de euros.

De cara al conjunto de la campaña, se prevé alcanzar los 25,25 millones de declaraciones presentadas, con una mayoría a devolver: 15,7 millones por un total estimado de 13.271 millones de euros.

El plazo general para presentar la declaración finalizará el 30 de junio. Sin embargo, en el caso de las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación bancaria, la fecha límite se adelanta al 25 de junio.