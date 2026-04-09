Los residentes en la isla recibirán la devolución del 60 % correspondiente al ejercicio 2025 durante la actual campaña de la Renta

La recuperación económica de La Palma recibe un impulso fundamental este año. Con el inicio de la campaña de la renta, los contribuyentes palmeros percibirán con carácter retroactivo la deducción del 60 % del IRPF que el Gobierno central diseñó para paliar los efectos de la erupción volcánica. Esta medida fiscal busca aliviar el bolsillo de las familias y fortalecer el tejido financiero de una sociedad que aún trabaja en su reconstrucción.

RTVC

La Agencia Tributaria estima que este beneficio fiscal generará un impacto económico de 111 millones de euros en el territorio insular durante el presente ejercicio. Esta cifra supone un crecimiento constante desde que la administración puso en marcha la medida en 2022, año en el que la devolución sumó 78 millones de euros, lo que refleja una tendencia positiva en la generación de riqueza local.

Imagen de archivo | Landsmann

Crecimiento del empleo y la actividad

El incremento en la cuantía de las devoluciones no es casualidad, sino que responde a la mejora de los indicadores laborales y empresariales en la isla bonita. Al haber más personas trabajando y una actividad empresarial más robusta, el volumen total de la deducción crece de forma proporcional, retroalimentando así el consumo interno y la inversión privada.

Las autoridades diseñaron esta herramienta con un objetivo claro: dinamizar la economía insular y acelerar un proceso de recuperación que todavía requiere apoyos específicos. El alivio en la carga impositiva permite que el capital permanezca en la isla, facilitando que tanto ciudadanos como pequeñas empresas dispongan de mayor liquidez para afrontar sus proyectos y necesidades diarias.

El futuro de la deducción en 2026

A pesar de las buenas noticias para el presente ejercicio, la estabilidad de este incentivo a largo plazo depende de los próximos movimientos legislativos. La continuidad de la deducción en 2026 queda ahora supeditada a la aprobación de la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado o, en su defecto, a la validación de un decreto ley que autorice expresamente su aplicación.

El sector económico palmero permanece atento a estas decisiones normativas, ya que la prórroga de esta ventaja resulta vital para consolidar la estabilidad financiera de la isla. Por ahora, los ciudadanos se centran en una campaña de la renta que promete aliviar las cuentas de miles de hogares palmeros con una inyección de liquidez sin precedentes.