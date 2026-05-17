El municipio palmero de Puntagorda acoge la Feria PICAs

La feria se enmarca en el “Proyecto piloto para incrementar las capacidades adaptativas de las comunidades especialmente expuestas y vulnerables» ante incendios forestales

La actividad se ha desarrollado entre las 11:00 y las 15:00 horas en el Mercadillo del Agricultor de Puntagorda y ha estado abierta al público, especialmente a la población residente en áreas donde confluyen espacios naturales y viviendas.

Informa. RTVC.

Imagen de la Feria. Magaly Cáceres.

La feria se enmarca en el “Proyecto piloto para incrementar las capacidades adaptativas de las comunidades especialmente expuestas y vulnerables ante episodios de incendios forestales, en zonas de interfaz urbano-forestal en Canarias”, promovido por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias. Todo ello, dentro de la iniciativa PIMA Eventos Adversos, financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Feria en Puntagorda. Imagen cedida.

Durante la jornada se desarrollarán actividades informativas, divulgativas y demostrativas con la participación de entidades, organismos públicos, colectivos y empresas vinculadas a la prevención y extinción de incendios forestales.

Entre las acciones previstas destacan la entrega de material informativo con recomendaciones de autoprotección, pautas de actuación ante emergencias y que pongan en valor el papel del sector primario en la conservación y protección del territorio. Así como actividades de simulación y sensibilización, talleres infantiles y exhibiciones y demostraciones con medios aéreos y terrestres de prevención y extinción.