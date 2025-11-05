Los empleados del ayuntamiento de Puntagorda se han visto sorprendidos por un chivato que se coló en las dependencias municipales

Informa: RTVC.

Los empleados de Servicios Sociales del ayuntamiento de Puntagorda se han visto sorprendidos por la entrada de un chivato en sus dependencias.

El chivato apareció dentro de las dependencias de las oficinas de Servicios Sociales del ayuntamiento de Puntagorda.

La concejal de Servicios Sociales, Mercedes Candelario, grabó al animal cuando lo vio dentro de las oficinas. Al parecer se le escapó a su dueño que poco después apareció para devolverlo a su rebaño.

El veterinario del pueblo acudió al edificio municipal para retener al chivato hasta que apareciera su ganadero. La anécdota transcurrió sin incidentes y pudo volver a su granja.

Al parecer, no es la primera vez que en este entorno rural del norte de La Palma sucedan hechos similares. En otra ocasión, según algunas fuentes, los vecinos han visto un toro por las calles de Puntagorda.





