El CD Verdellada se marchó de la zona acompañado de varios vehículos de la Policía Local hasta que la situación se normalizó

El Club Deportivo Verdellada, del municipio de La Laguna, ha denunciado este sábado las «agresiones y la situación de indefensión» vivida por el equipo Juvenil al término de su partido por el playoff de ascenso en el campo de fútbol Antonio Yeoward de La Longuera.

Informa. RTVC.

Equipo local

Según expone el Club en un comunicado, el entrenador y uno de sus defensas habrían sufrido «dos agresiones» a manos de varios aficionados del equipo local, y que se suma con el hecho de que «toda la plantilla tuvo que permanecer encerrada» en su vestuario ante «el riesgo» de recibir más agresiones y otros tratos vejatorios.

Imagen archivo RTVC.

Relatan que, una vez se personó la Policía Local en las instalaciones, el equipo abandonó el campo escoltado por los agentes. Sin embargo, una vez en la guagua, vieron cómo varias personas, que abandonaron el lugar corriendo, lanzaron diversos objetos contra los cristales del vehículo, rompiéndolos y poniendo «en riesgo» la seguridad y la salud de los futbolistas y del cuerpo técnico.

Además, el equipo se marchó de la zona acompañado de varios vehículos de la Policía Local hasta que la situación se normalizó.

Vehículo privado

«¿Cómo puede seguir ocurriendo esto en el mismo sitio? ¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo? ¿Qué hubiera pasado si nuestros chicos hubieran ido en un vehículo privado y no en guagua? ¿Hubieran salido de la zona con todas las garantías?», se preguntan desde el Club.

El Club Deportivo Verdellada ha instado a que el fútbol sea un deporte «sano, conciliador y divertido», distando de que se convierta en una «lucha encarnizada» por perder o un «desahogo» de las «frustraciones cotidianas» desarrolladas en este contexto.