Al finalizar el trayecto romero, una vez que las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza lleguen a la plaza del pueblo, dará comienza la verbena tradicional

Valle de Guerra, en La Laguna vive estos días sus fiestas tradicionales en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, tratándose así de una de las citas más relevantes del municipio.

Imagen RTVC.

Precisamente, este domingo 17 de mayo se celebra uno de eventos más esperados, su romería. Una jornada que ha comenzado a las 13.00 horas y a la que han acudido cientos de vecinos y visitantes para acompañar a las imágenes religiosas y a los integrantes del cortejo durante todo el trayecto.

El recorrido ha partido desde la carretera TF-16, a la altura del Bulevar (Plaza de la Iglesia), avanzará hasta la confluencia con la calle Moya y regresará por la misma TF-16 hasta el punto de inicio.

Al finalizar el trayecto romero, una vez que las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza lleguen a la plaza del pueblo, dará comienza la verbena tradicional.