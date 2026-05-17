InicioNoticias

Valle de Guerra celebra sus fiestas en honor a San Isidro Labrador

Redacción RTVC
Añade a RTVC en Google

Al finalizar el trayecto romero, una vez que las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza lleguen a la plaza del pueblo, dará comienza la verbena tradicional

Valle de Guerra, en La Laguna vive estos días sus fiestas tradicionales en honor a San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, tratándose así de una de las citas más relevantes del municipio.

Imagen RTVC.

Precisamente, este domingo 17 de mayo se celebra uno de eventos más esperados, su romería. Una jornada que ha comenzado a las 13.00 horas y a la que han acudido cientos de vecinos y visitantes para acompañar a las imágenes religiosas y a los integrantes del cortejo durante todo el trayecto.

El recorrido ha partido desde la carretera TF-16, a la altura del Bulevar (Plaza de la Iglesia), avanzará hasta la confluencia con la calle Moya y regresará por la misma TF-16 hasta el punto de inicio.

Al finalizar el trayecto romero, una vez que las imágenes de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza lleguen a la plaza del pueblo, dará comienza la verbena tradicional.

Romería Valle de Guerra. RTVC.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

UD Longuera Toscal condena los incidentes tras el encuentro del fin de semana

75-72 | El Dreamland Gran Canaria pierde en la última canasta ante el Força Lleida | J32 Liga Endesa 25-26

Asamblea Herreña apuesta por la construcción del CEIP de Valverde a las afueras de la capital

Zelenski defiende que el ataque masivo de Ucrania contra Moscú ha sido «completamente justificado»

El Cabildo de Tenerife abre este lunes al uso público la pasarela del Padre Anchieta