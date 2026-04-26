El programa de las Fiestas de Mayo continúa este domingo con la Gala de Elección de Maga y Mago Infantil 2026

María Elena González Ramírez, ataviada con el traje típico “Mujer del Miradero según Alfred Diston” y en representación de Asociación Aula de Cultura del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, ha sido elegida Reina de los Mayores de las Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz. La gala, la segunda consecutiva dedicada a los mayores en la historia de las fiestas fundacionales, se celebró esta noche en la plaza de La Candelaria, y contó con la participación de 20 candidatas, que desfilaron ataviadas con la indumentaria típica canaria en un espectáculo muy emotivo que volvió a concitar el interés de la ciudadanía.

María Elena González Ramírez. Reina de los Mayores de las Fiestas de Mayo.

Galardones a la corte

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, entregó el cetro y la banda a la Reina, mientras que el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, otorgó los galardones a su corte, que quedó compuesta por la primera dama de honor, Candelaria Catalina Felipe Hernández, con el traje “Transición de Tenerife”, en representación de la Asociación Cultural Farutes del Atlántico; y María Concepción Zamorín Fernández, con el traje “Manto y Saya de Tenerife”, que se proclamó como segunda dama de honor, representando a Asociación Músico Cultural Masa Coral Tinerfeña.

El galardón de tercera y cuarta dama de honor recayó en María Ascención González Martín, y Juana María Hernández Díaz, respectivamente. La primera con el traje de “Vendimiadora del Norte”, en representación de Asociación de Vecinos Los Campitos, y la segunda con el traje “Mujer de Icod del Alto”, representando a Asociación de Mayores y Agrupación Folclórica Santo Ángel.

Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife.

Primera línea de participación

El alcalde apuntó, al término, que “La Gala de esta edición ha funcionado mejor incluso que la primera, lo que reafirma que era necesario crear este espacio para nuestras mayores”, afirmación compartida por el concejal de Fiestas, quien mostró su compromiso de incluir a las personas mayores en todas las facetas y actos de la ciudad, “porque es una manera de dejar claro que nuestra apuesta es reconocer a las personas que tanto han hecho por Santa Cruz y mantenerlas en la primera línea de la participación en la vida activa de la ciudad, en todos sus frentes”.

La gala, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, estuvo dirigida por Paula Álvarez con producción artística de Yeray Piñero, y presentada por la periodista Puchi Méndez. El acto contó con las actuaciones de Goyo Tavío, María Jesús y su acordeón, Mary Encinoso, Isabel González y la figuración de Añate, quienes hicieron vibrar al público que se dio cita en la plaza de La Candelaria.

Fiestas de Mayo 2026 de Santa Cruz de Tenerife.

Consejo Sectorial de Indumentaria Tradicional

Cabe recordar que las 20 candidatas desfilaron ante un jurado compuesto por Natanael Padrón Navarro, coordinador del Consejo Sectorial de la Indumentaria Tradicional del Cabildo de Tenerife; Ruth Estévez Hernández, estudiosa y conocedora de vestimenta tradicional canaria; Davinia González González, monitora de formación de indumentaria regional tradicional y de bailes folclóricos; Irene García Castañeda, componente del grupo folclórico Princesa Yraya, conocedora de la vestimenta tradicional canaria; y Luis David Izquierdo Hernández, presidente de la Agrupación Folclórica Universitaria (AFU) y asesor de indumentaria.

El amplio programa de las Fiestas de Mayo continúa este domingo, 26 de abril, con la celebración, a partir de las 17.30 horas, en la plaza de La Candelaria, de la Gala de Elección de Maga y Mago Infantil 2026.