Dos cuadernillos llegan a las aulas de Valle de Guerra con el objetivo de preservar la historia del pueblo entre los más pequeños

RTVC.

La tradición de La Librea de Valle de Guerra da un paso decisivo hacia su preservación con su incorporación al temario educativo de los centros escolares del barrio lagunero. A través de un cuaderno divulgativo, se busca acercar a las nuevas generaciones la historia, el simbolismo y el valor cultural de esta emblemática representación.

La Librea de Valle de Guerra entra en las aulas para preservar la historia

El proyecto, impulsado en el ámbito educativo, pretende preservar la historia del pueblo integrando en las aulas aquellos elementos que conforman la identidad y el arraigo de la comunidad. En este caso, se trata de una iniciativa que pone en valor una de las manifestaciones más significativas del patrimonio cultural de Tenerife, transmitiendo su esencia a través de la enseñanza.

El nuevo cuaderno permitirá a alumnado y profesorado conocer de forma didáctica el origen, evolución y significado de La Librea, una representación que combina tradición religiosa, historia y cultura popular, y que cada año reúne a vecinos y visitantes en Valle de Guerra.