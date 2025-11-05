ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

La Librea de Valle de Guerra entra en las aulas para preservar la historia

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Dos cuadernillos llegan a las aulas de Valle de Guerra con el objetivo de preservar la historia del pueblo entre los más pequeños

RTVC.

La tradición de La Librea de Valle de Guerra da un paso decisivo hacia su preservación con su incorporación al temario educativo de los centros escolares del barrio lagunero. A través de un cuaderno divulgativo, se busca acercar a las nuevas generaciones la historia, el simbolismo y el valor cultural de esta emblemática representación.

La Librea de Valle de Guerra entra en las aulas para preservar la historia

El proyecto, impulsado en el ámbito educativo, pretende preservar la historia del pueblo integrando en las aulas aquellos elementos que conforman la identidad y el arraigo de la comunidad. En este caso, se trata de una iniciativa que pone en valor una de las manifestaciones más significativas del patrimonio cultural de Tenerife, transmitiendo su esencia a través de la enseñanza.

El nuevo cuaderno permitirá a alumnado y profesorado conocer de forma didáctica el origen, evolución y significado de La Librea, una representación que combina tradición religiosa, historia y cultura popular, y que cada año reúne a vecinos y visitantes en Valle de Guerra.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Un accidente en Guamasa provoca largas retenciones en la TF-5

Canarias hace gala de sus atractivos turísticos en la World Travel Market

La UVAD de Tenerife detecta más de 30 infracciones en espacios naturales

César: «Estoy contento por ayudar al equipo en el campo, no había que desesperarse»

La demolición de la urbanización Marlape será en diciembre

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025