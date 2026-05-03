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Los aeropuertos canarios operarán 1.273 vuelos durante la operación retorno

RTVC / Europa PRESS
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Este puente de mayo se operarán casi 1.300 vuelos en los aeropuertos canarios en el regreso después de tres días de vacaciones

Los aeropuertos canarios operarán 1.273 vuelos durante la operación retorno
Aeropuerto Tenerife Norte

Los aeropuertos españoles operarán 1.273 vuelos durante la operación retorno por el puente del Día del Trabajador, según los datos facilitados por Aena a Europa Press.

El aeródromo que más operaciones registre durante este domingo será el de Gran Canaria, con hasta 377 vuelos, 101 de ellos internacionales. Le sigue el de Tenerife Norte, que alcanzará las 248 operaciones.

El Aeropuerto de Tenerife Sur alcanzará los 186 vuelos, mientras Lanzarote y Fuerteventura registrarán 196 y 158, respectivamente. Las ‘islas verdes’ (La Palma, El Hierro y La Gomera) alcanzarán en total las 108 operaciones.

Durante este puente del Día del Trabajador, los aeropuertos de Canarias han registrado un total de 4.983 vuelos programados, en concreto entre el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo.

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