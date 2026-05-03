Un niño de 4 años, grave por un ahogamiento en la piscina de un hotel de Gran Canaria

El niño presentaba signos de ahogamiento y tuvo que ser trasladado desde un hospital privado del sur de Gran Canaria en helicóptero al Hospital Materno Infantil

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), coordinó en la tarde de este sábado el traslado de un menor de cuatro años, con signos de ahogamiento de carácter grave desde un hospital privado en el sur de Gran Canaria hasta el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Al menor lo atendieron en el centro privado, pero ante la gravedad de situación, se tuvo que pedir asistencia a la sanidad pública.

Traslado en helicóptero medicalizado del SUC de un menor en estado grave tras ahogamiento en una piscina en Gran Canaria

Rescatado de una piscina

Al menor lo rescataron de la piscina de un hotel. Lo trasladaron en una ambulancia privada al centro sanitario en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Ante la gravedad de su estado se contactó con el Servicio de Urgencias Canario para su evacuación al hospital de referencia.

El enfermero coordinador del SUC, con la información facilitada desde el centro sanitario privado, decidió la evacuación del menor en helicóptero medicalizado.

Traslado al hospital público por la gravedad

El gestor de recursos del SUC activó la aeronave, que tomó tierra en el aparcamiento de un centro de enseñanza próximo al hospital. También se puso en marcha una ambulancia medicalizada, que trasladó al menor hasta el helicóptero.

En vuelo, al niño lo asistió en todo momento la dotación sanitaria de la aeronave –médico y enfermera– hasta la llegada a la helisuperficie del centro hospitalario en la capital grancanaria.

El menor ingresó en el servicio de urgencias pediátricas, donde estaban alertados por el enfermero coordinador del SUC de la llegada de este paciente.