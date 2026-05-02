La película, de Nicolás Pereda, ha sido premiada con el máximo reconocimiento del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

Catalina Pereda, productora de ‘Lo demás es ruido’, recibió la Lady Harimaguada de Oro del 25 Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Es la hermana del director Nicolás Pereda y asistió acompañada de la madre de ambos y fuente de inspiración del título, Marcela Rodríguez. La lectura del Palmarés de la Sección Oficial se celebró en la mañana de este sábado en el Auditorio Alfredo Kraus.

La cita entre cineastas, jurados, equipo del Festival y medios de comunicación, ágil y emocionante, fue el marco en el que los jurados desvelaron premios y expusieron argumentos.

Lady de Oro recogida por Catalina Pereda y su madre, que inspira la cinta

Otros premios

La cinta ‘How to Divorce During the War’ de Andrius Blaževičius obtiene la Lady Harimaguada de Plata en la 25.ª edición del certamen grancanario.

El largometraje ’17’ se hace con el Premio del Público. Mientras que el Premio a la Mejor Interpretación es para la actriz Danielle Brooks por su actuación en ‘If I Go Will They Miss Me’.

El trabajo de Jay Rosenblatt y Stephanie Rapp en Heartbeat logra el Premio al Mejor Cortometraje. Panorama España premió a Las líneas discontinuas de la cineasta Anxos Fazáns.

Los premios de Canarias Cinema son para el largo ‘La lucha’, de José Alayón, y el corto ‘Somos islas’, de Marta Torrecilla. CIMA entrega su galardón a la montadora del largometraje ‘La lucha’, Emma Tusell.

El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria seguirá proyectando propuestas para todos los públicos a lo largo del fin de semana. De hecho, han decidido bautizar «Domingo cinéfilo» el cierre de la edición. Es una jornada en la que recuperan los títulos ganadores del 25 aniversario y joyas que han formado parte del programa. Se celebra en el último día de proyecciones en Cine Yelmo Las Arenas