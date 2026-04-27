Granada CF vs Costa Adeje Tenerife | J27 Liga F 25-26

Granada CF vs Costa Adeje Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este viernes 1 de mayo. Partido correspondiente a la J27 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Granada CF y Costa Adeje Tenerife se enfrentan este viernes 1 de mayo a las 16:00 (hora canaria) en la Ciudad Deportiva Granada CF. El encuentro corresponde a la jornada 27 de LaLiga F Moeve.

Granada CF vs Costa Adeje Tenerife | J27 Liga F

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 3-0 en casa al Sevilla F. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la cuarta posición de la tabla.

Por su parte, el Granada CF ganó 1-2 en el partido de liga ante el Athletic Club. El equipo se encuentra sexto con 44 puntos.

Posiciones en la clasificación de Granada CF y Costa Adeje Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es cuarto con 49 puntos. Por su parte, el equipo andaluz ocupa la sexta posición, con 44 puntos, cinco puntos por debajo del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Granada CF y Costa Adeje Tenerife

De los últimos cinco partidos que se han enfrentado el Granada CF y el Costa Adeje Tenerife, el Costa Adeje Tenerife ha ganado uno de ellos, otro acabó en empate y los otros tres los granó el Granada CF. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, habiendo perdido uno y empatado otro. Sin embargo, el equipo granadino llega a este enfrentamiento tras haber ganado sus últimos cinco partidos.

Alineaciones del Granada CF y Costa Adeje Tenerife

Te puede interesar: