El Hierro celebra en Venezuela la tradicional Fiesta de Los Pastores

La comunidad herreña en Venezuela ha celebrado junto a una delegación del Cabildo de El Hierro la tradicional Fiesta de Los Pastores

El Cabildo de El Hierro ha participado este primero de mayo en Venezuela en la celebración de la tradicional Fiesta de Los Pastores. En el marco de su agenda institucional en el país, han llevado a cabo un reencuentro marcado por «la emoción, la memoria compartida y el reencuentro» con la comunidad herreña en el exterior.

El Cabildo se reencuentra con la comunidad herreña en Venezuela y participa en la tradicional Fiesta de Los Pastores

– CABILDO DE EL HIERRO

Delegación institucional

La delegación herreña, conformada por el presidente, Alpidio Armas, la vicepresidenta, Ana González, el consejero de Cultura, Rubén Armiche, y el director de Presidencia, Juan Rafael Zamora, pudieron asistir a esta celebración. En ella, se demostró «la fuerza de los vínculos entre la isla y su gente en Venezuela», según ha informado la corporación en una nota.

Centenares de herreños y herreñas se dieron cita en este encuentro celebrado en el Hogar Canario en Venezuela. Con él, se pretendía acortar la distancia con la isla del meridiano con una fiesta que contó con la salida en procesión de la Virgen de los Reyes, seguida de la eucaristía y un posterior coloquio entre los asistentes.

El presidente, Alpidio Arnas, fue el encargado de pronunciar el pregón de la Fiesta de los Pastores, en un acto que puso en valor la conexión a ambos lados del Atlántico.

«Hoy, uno de mayo, rendimos tributo a la figura del pastor, pero también rendimos tributo a ustedes, que son los pastores de la memoria. Han sabido guiar el legado de sus padres y abuelos lejos de su tierra pero siempre cerca del sentimiento herreño», ha destacado Armas.

La jornada permitió el reencuentro de numerosos herreños, que disfrutaron de la actuación musical de la Rondalla La Típica y del Grupo de Danzas Garoé. La celebración que, enmarcada dentro de la agenda institucional de la delegación en Venezuela, finalizará mañana con un acto en la Asociación Civil Amigos del Garoé.