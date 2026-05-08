Antigua acoge la Feria Insular de Artesanía donde además de los ayuntamientos de la isla, también están presentes los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife

Puerto del Rosario en la Feria Insular de Artesanía. Imagen cedida Ayuntamiento de Antigua

La Feria Insular de Artesanía en Fuerteventura acoge en la carpa institucional la representación de todos los ayuntamientos de la isla, los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, así como la exposición de la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura.

El alcalde de Antigua, Matías Peña García, ha agradecido la participación de los ayuntamientos y cabildos en la Feria Insular de Artesanía, así como felicita el resultado de los trabajos expuestos, artesanías y oficios referentes en cada municipio o isla.

La Carpa Institucional de la Feria acoge talleres de oficios artesanales, gratuitos y abiertos a todas las edades, ofreciendo además juegos infantiles tradicionales, y exposiciones permanentes de fotografía o artesanías en reconocimiento de principales artesanos y artesanas, referentes del pasado y aún protagonistas hoy en la historia de la artesanía canaria en todas sus variedades. Los ayuntamientos de la isla llevan sus propuestas a esta Feria ofreciendo un espacio de aprendizaje de la historia y de la tradición.

Por su parte el Cabildo de Tenerife expone una variedad de trabajos que son identidad de la isla, desde cestos, atuendos tradicionales, juguetes de antaño y calados. El Cabildo de Gran Canaria dedica su exposición a la historia reflejada en las imágenes del fotógrafo Francisco Rojas Fariñas, y el Cabildo de Fuerteventura, destaca la sombrerería más tradicional e identificativa.