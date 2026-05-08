Antigua acoge la Feria Insular de Artesanía donde además de los ayuntamientos de la isla, también están presentes los cabildos de Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife
La Feria Insular de Artesanía en Fuerteventura acoge en la carpa institucional la representación de todos los ayuntamientos de la isla, los cabildos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, así como la exposición de la Asociación de Artesanos Creativos de Fuerteventura.
El alcalde de Antigua, Matías Peña García, ha agradecido la participación de los ayuntamientos y cabildos en la Feria Insular de Artesanía, así como felicita el resultado de los trabajos expuestos, artesanías y oficios referentes en cada municipio o isla.
La Carpa Institucional de la Feria acoge talleres de oficios artesanales, gratuitos y abiertos a todas las edades, ofreciendo además juegos infantiles tradicionales, y exposiciones permanentes de fotografía o artesanías en reconocimiento de principales artesanos y artesanas, referentes del pasado y aún protagonistas hoy en la historia de la artesanía canaria en todas sus variedades. Los ayuntamientos de la isla llevan sus propuestas a esta Feria ofreciendo un espacio de aprendizaje de la historia y de la tradición.
Por su parte el Cabildo de Tenerife expone una variedad de trabajos que son identidad de la isla, desde cestos, atuendos tradicionales, juguetes de antaño y calados. El Cabildo de Gran Canaria dedica su exposición a la historia reflejada en las imágenes del fotógrafo Francisco Rojas Fariñas, y el Cabildo de Fuerteventura, destaca la sombrerería más tradicional e identificativa.