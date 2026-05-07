La mujer desaparecida es Katy, de 56 años, a la que se vio por última vez el pasado lunes en la zona de Corralejo

Desaparecida en Corralejo, Fuerteventura

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido un aviso urgente para tratar de localizar a una mujer desaparecida en la isla de Fuerteventura. Se trata de Katy, de 56 años, a quien se le perdió la pista el pasado lunes en la zona de Corralejo.

Según la información difundida, la mujer mide aproximadamente 1,80 metros de altura, tiene el pelo blanco, ojos marrones, lleva gafas y presenta una complexión delgada.

La organización ha solicitado la colaboración ciudadana para poder dar con su paradero lo antes posible. Cualquier persona que disponga de información relevante puede ponerse en contacto a través del teléfono de emergencias 112 o llamando al 868 286 726. Asimismo, también se puede aportar información mediante el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Desde SOS Desaparecidos insisten en la importancia de compartir este aviso para ampliar su difusión y facilitar la localización de Katy.