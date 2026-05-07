Antiviolencia plantea prohibir entrar a recintos a ultras de la UD Las Palmas y el Alcalá

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto las sanciones por una riña tumultuaria registrada el 19 de octubre de 2025

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto multas de 5.000 euros y 12 meses de prohibición de entrada a los recintos deportivos para 11 ultras de la UD Las Palmas y la RSD Alcalá por su participación en una riña tumultuaria registrada el 19 de octubre de 2025.

Los hechos sancionados se remontan al 19 de octubre de 2025 / Archivo

La pelea se produjo dos horas antes del partido en Las Palmas de Gran Canaria entre el equipo filial de la UD Las Palmas y la RSD Alcalá correspondiente al campeonato de Segunda Federación.

Los participantes, miembros de los grupos radicales de Ultra Naciente (UD Las Palmas) y Brigadas Alcalaínas (RSD Alcalá), se lanzaron sillas, piedras, botellas, bengalas y otros objetos contundentes, según afirma en un comunicado el Ministerio del Interior.

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte califica los hechos como una infracción grave, prevista en el artículo 23.2.a) en relación con el Art. 2.1.a) de la Ley 19/2007 y propone sanciones de hasta 5.000 euros y un año sin entrar en recintos deportivos para los implicados.