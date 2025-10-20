Investigan los disturbios de ultras en el barrio Siete Palmas

La Policía Nacional abre una investigación sobre la pelea y destrozos de grupos ultras de Las Palmas Atlético y el Alcalá

Informa: RTVC.

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la pelea que se produjo este fin de semana en el núcleo Siete Palmas. Los disturbios protagonizados al parecer por ultras de Las Palmas Atlético y el Alcalá provocaron importantes daños en algunos comercios de la zona.

Imágenes de los disturbios de los grupos ultras en Siete Palmas.

Gritos fascistas, lanzamiento de piedras y sillas y bengalas. Los vecinos grabaron algunos vídeos de la batalla campal que se produjo este pasado, 19 de octubre.

Antes del encuentro

Al parecer los disturbios se produjeron pocas horas antes del partido. Es lo que pudieron grabar los vecinos de la batalla campal que se vivió este domingo horas antes del partido entre Las Palmas Atlético y el Alcalá en el Anexo de Siete Palmas.

Los residentes han manifestado haber estado atemorizados por lo que presenciaron. Algunos comercios sufrieron importantes destrozos, así como, el mobiliario público. Algunas papeleras han aparecido en tiradas en el suelo.

Según algunos testigos, estaban con bengalas y lanzando piedras. Algunos señalan incluso, que habían sido citados en la zona para ocasionar disturbios y peleas. Son grupos que suelen utilizar un evento deportivo como el fútbol para manifestar su violencia.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han confirmado daños en algunos vehículos y algunos altercados entre los aficionados que se ha saldado con algún herido.

