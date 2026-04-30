Amatucci no renuncia al ascenso directo con la UD Las Palmas

El jugador italiano, Lorenzo Amatucci, afirmó en rueda de prensa que siempre que haya posibilidades matemáticas de ascenso directo ese será el objetivo

Lorenzo Amatucci, jugador de la UD Las Palmas. Imagen UD Las Palmas

El futbolista de la UD Las Palmas, Lorenzo Amatucci, ha recalcado este jueves que el objetivo del equipo amarillo debe ser el ascenso directo a Primera División siempre que haya posibilidades matemáticas, y reconoce que hay presión en la recta final de la temporada en LaLiga Hypermotion, pero a su juicio debe ser «positiva» para alcanzar ese reto.

El centrocampista italiano ha recordado que hay «muchos equipos en pocos puntos» en lo alto de la clasificación, y no imaginaba un campeonato «tan difícil», con tantos aspirantes, a cinco jornadas para el final.

«Hay presión, la veo en mí y en mis compañeros, pero debe ser una presión positiva, que te anime, y no debe influir de manera negativa», ha explicado en conferencia de prensa.

Además, resta importancia a que el equipo amarillo no haya ganado fuera de casa a los rivales directos por el ascenso, con visitas pendientes a equipos como Almería o Deportivo de La Coruña, y no considera que la Unión Deportiva, con Luis García como entrenador, practique un fútbol defensivo o aburrido.

Próximo rival el Real Valladolid

El siguiente partido será en casa, el próximo domingo ante el Real Valladolid, un choque «importante», tras recordar que en la primera vuelta ya vivieron un encuentro «difícil» en Pucela, donde ganaron por 0-1 con un tempranero gol de Pejiño.

Amatucci argumenta que si quieren lograr el objetivo, deben jugar «de la misma manera y con la misma confianza» en casa o fuera, porque todos los adversarios se van a jugar también «cosas importantes».

El joven jugador italiano ha elogiado las virtudes de Kirian Rodríguez, autor de los dos goles el pasado lunes en Cádiz (1-2), y lamenta la «baja importante» del francés Enzo Loiodice, «un chico espectacular», quien este jueves será operado del tobillo izquierdo y se perderá lo que resta de curso.

Con respecto a su futuro, cedido por la Fiorentina hasta el final de temporada con una opción de compra para la UD Las Palmas, Amatucci ha dicho que está «concentrado en el ascenso» y no quiere pensar ahora en ese asunto, aunque admite que se encuentra «muy bien» tanto en el equipo como en la isla.