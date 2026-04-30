La concejala ha señalado que esta zona de baño de Gran Canaria no estaba incluida en el censo oficial de control de calidad de aguas de baño

El Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) ha anunciado que las últimas analíticas realizadas en la costa del municipio confirman que el agua es apta para el baño, por lo que se levanta la recomendación preventiva que desaconsejaba su uso en días anteriores.

Imagen cedida.

De esta manera, los resultados obtenidos cumplen con los parámetros establecidos, permitiendo recuperar la normalidad en el disfrute del litoral con todas las garantías para residentes y visitantes.

Limitación estructural

En un comunicado, la concejala de Protección de la Salubridad Pública, Ingrid Navarro, ha destacado que «esta situación no es nueva, sino que responde a una limitación estructural conocida desde hace años, ya que la depuradora mantiene prácticamente la misma capacidad desde hace más de dos décadas, lo que en determinados momentos puede provocar este tipo de incidencias».

Además, ha subrayado que «desde el inicio del mandato estamos trabajando para corregir estas deficiencias, priorizando el aumento de la capacidad de la depuradora, la mejora del sistema de saneamiento y la ejecución de un emisario submarino en condiciones adecuadas».

Seguimiento constante

Sobre este último, ha añadido que «el proyecto se encuentra actualmente en el Instituto Tecnológico de Canarias y desde el Ayuntamiento estamos realizando un seguimiento constante para impulsar su desarrollo y que sea una realidad lo antes posible«.

Por otro lado, la concejala ha señalado que esta zona de baño no estaba incluida en el censo oficial de control de calidad de aguas de baño del Gobierno de Canarias, por lo que ya se han iniciado las gestiones necesarias para su incorporación.