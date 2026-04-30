José Antonio Pardellas ha fallecido a los 88 años de edad y deja tras de sí una amplia trayectoria profesional marcada por el rigor informativo y el compromiso con la actualidad de las islas

José Antonio Pardellas. Imagen EFE

El periodista José Antonio Pardellas ha fallecido a los 88 años de edad dejando tras de sí una extensa trayectoria marcada por el rigor informativo y el compromiso con la actualidad de las islas.

Pardellas fue especialmente conocido por su labor en el análisis político y económico, así como por su capacidad para acercar los temas más complejos a la ciudadanía. A lo largo de su carrera, participó en diversos medios de comunicación, consolidándose como una figura de referencia en el panorama informativo de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado en un mensaje en su red social ‘X’, que «se nos va un periodista maestro de periodistas. Juan Antonio Pardellas fue una voz inconfundible de las ondas radiofónicas desde las que instauró la coletilla tan famosa de ‘una hora menos en Canarias’. Mis condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de profesión».

«Una hora menos en Canarias»

Pardellas fue quien, en su época en Radio Nacional de España, le dijo al director del programa ‘Protagonistas’, de Luis del Olmo, que las señales horarias generaban confusión en Canarias, y fue gracias a a su aportación que desde entonces y para siempre se especificaría que nuestra hora es más temprana.

Presentó y dirigió incontables proyectos radiofónicos, con incursiones destacadas en la televisión, especialmente en la década de los 60 y 70 del siglo pasado.

Dirigió durante más de una década Radio Nacional de España en Canarias, entre 1981 y 1994. Reconocido y premiado en múltiples ocasiones, Pardellas dedicó su última etapa periodística a participar en varias tertulias radiofónicas en Canarias.