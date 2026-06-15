EEUU e Irán anuncian un acuerdo de paz

Se levanta así el bloqueo del estrecho de Ormuz que instauró Estados Unidos

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado un acuerdo con Irán por el medio del cual se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses, al tiempo que Irán ha confirmado el mismo tras «obligar» a Washington a aceptar sus condiciones.

«El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!», ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

«Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos», ha añadido en referencia al cierre perimetral de Ormuz impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Trump ha emplazado así a los «buques del mundo» a «encender motores«. «¡Que fluya el petróleo!», ha remachado el mandatario estadounidense, que por el momento no ha dado más detalles sobre el acuerdo.

«Alto el fuego «inmediato y permanente»

El viceministro de Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, ha confirmado un acuerdo para un «alto el fuego inmediato y permanente» que incluye a Líbano. «Este memorándum de entendimiento no significa que confiemos en el enemigo. Se ha redactado a pesar de la falta de confianza», ha explicado, según recogen medios iraníes.

Gharibabadi ha advertido que «vigilaremos» el cumplimiento de lo pactado por parte de Estados Unidos y ha destacado que «algunas de las revisiones que pedíamos en el acuerdo fueron faciltiadas por los acontecimientos ocurridos en Líbano y por los comunicados de las fuerzas armadas que ayudaron a que las negociaciones avanzaran».

El responsable iraní se refiere así al bombardeo israelí de Beirut de este domingo, que habría provocado la retirada iraní de las negociaciones y la preparación de un ataque en represalia contra Israel, informa la agencia de noticias iraní Fars.

Para evitar este ataque, Estados Unidos habría accedido a un levantamiento inmediato del bloqueo de Ormuz –estaba previsto que fuera progresivo y gradual– y a dar garantías sobre la integridad territorial de Líbano y la retirada de las fuerzas militares israelíes del país.

Los proyectiles iraníes estaban ya preparados para el lanzamiento, pero en el último minuto Estados Unidos introdujo los cambios y finalmente se logró el acuerdo.

Fuentes del periódico ‘The New York Times’ añaden que las autoridades iraníes estaban debatiendo si lanzar la respuesta para garantizar la disuasión, pero irrumpió el argumento de que estas represalias beneficiarían a Israel y pondrían en peligro las negociaciones con Estados Unidos.

Alto el fuego en todos los frentes

El primero en anunciar el acuerdo ha sido el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz. «Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano», ha explicado Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, ha apuntado Sharif, que ha aprovechado para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán «por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto».

«También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación», ha señalado Sharif, que se refiere así a Qatar «por su apoyo para lograr este acuerdo», a Arabia Saudí por su «liderazgo visionario» y a Turquía «por sus inmensas contribuciones».

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana, según Sharif. «Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma», ha explicado.

A ese respecto, el propio Gharibabadi se ha referido avanzando que en los 60 días de negociaciones serán abordados el «fin» de «todas las sanciones y resoluciones del Consejo de Seguridad», la cuestión nuclear, la determinación del «mecanismo definitivo» para la «reconstrucción» de Irán y el establecimiento de un «mecanismo de cumplimiento» para supervisar las obligaciones de las partes.