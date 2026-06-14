Salvamento Marítimo recibió el aviso por el centro del organismo estatal en Las Palmas de Gran Canaria, que informaba de la localización de una patera

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 77 personas migrantes, entre ellas seis mujeres y tres menores, a bordo de una patera en aguas próximas a Canarias.

Imagen cedida.

El aviso fue recibido a las 11.00 horas por el centro del organismo estatal en Las Palmas de Gran Canaria, que informaba de la localización de una patera navegando desde Tan-Tan (Marruecos). En concreto, hacia las costas canarias, fijando dos posibles posiciones, según ha informado el organismo estatal en una nota a los medios.

Salvamar Acrux

Asimismo, los controladores marítimos procedieron a movilizar a la Salvamar Acrux. Sobre las 13.06, el buque Eptalofos, que fue desviado hacia una de las posiciones para custodiar la embarcación, reportó que tenía a la neumática a unas 3 millas de distancia.

La Salvamar Acrux arribó a la zona sobre las 14.06 horas. Por tanto, el rescate de unas 77 personas migrantes finalizó a bordo de la embarcación, todas ellas de origen subsahariano.

La llegada prevista a Arrecife (Lanzarote) está prevista sobre las 17.00 horas.