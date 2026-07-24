El pesquero fue detectado sobre las 6:42 horas por el radar de vigilancia costera (SIVE) cuando se aproximaba Fuerteventura, en concreto a 24 kilómetros de Caleta de Fuste

La Salvamar Izar acudió al rescate de los migrantes y los trasladó a puerto.

Una veintena de migrantes ha llegado este viernes al puerto de Gran Tarajal (Fuerteventura) en un pesquero procedente del El Aaiún (Sahara). Así lo han informado fuentes de la Guardia Civil y de los servicios de emergencia en la isla.

En estos momentos, se investiga si la embarcación, de nombre ‘Aali’, es un pesquero sobre el que consta denuncia de robo en El Aaiún.

Si se confirmara que se trata de un barco robado, se trataría del cuarto ‘pesquero patera’ que llega a Canarias en el último año tras haber sido sustraído en su puerto base.

El pasado 28 de junio, Salvamento Marítimo rescató a 100 kilómetros de Lanzarote a once hombres marroquíes. Pidieron ayuda tras quedarse a la deriva, por una avería, en un pesquero que había sido sustraído en el puerto de Agadir (Marruecos).

Otros ‘pesqueros patera’

Los dos anteriores llegaron a Lanzarote en 2025. El 18 de junio al puerto de Arrecife y el 10 de septiembre a la costa de Órzola, donde encalló y se incendió. El primero transportaba a 14 hombres, uno de ellos menor, y el segundo, a cinco varones, todos ellos marroquíes.

En el caso de este viernes, el pesquero fue detectado sobre las 6.42 horas por el radar de vigilancia costera (SIVE) cuando se aproximaba Fuerteventura, en concreto a 24 kilómetros de Caleta de Fuste.

A su encuentro salió la embarcación de rescate Salvamar Ízar, que lo acompañó sin incidencias hasta el puerto de Gran Tarajal.