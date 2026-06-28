Los once ocupantes fueron rescatados sanos y salvos tras quedar a la deriva frente a Lanzarote, en un pesquero que podría haber sido robado en Marruecos

Rescatan a 100 Km de Lanzarote a once hombres a bordo de un pesquero robado en Marruecos / Salvamento marítimo

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo a 100 kilómetros de Lanzarote a once hombres que iban a bordo de un pesquero presuntamente robado en Agadir (Marruecos) que se había quedado a la deriva por una avería en su maquinaría, ha informado el Consorcio de Emergencias de Lanzarote.

De acuerdo con la misma fuente, los once hombres son de origen marroquí y llegarán al puerto de Arrecife pasadas las 23.00 horas, porque el estado de la mar dificulta el remolque del pesquero.

La información facilitada por Salvamento Marítimo se ciñe a las circunstancias del rescate, sin entrar en los detalles de cómo partió el barco desde el puerto de Agadir.

Operativo de Salvamento

Fueron las propias personas que iba bordo del pesquero las que alertaron de su situación al hacer una llamada de auxilio pasadas las 2.00 de la madrugada al Centro Coordinador de Las Palmas de Salvamento Marítimo, que activó a la embarcación de rescate Salvamar Al Nair para ir en su ayuda desde Lanzarote, ya que Marruecos alegó que no tenía recursos disponibles.

Al mismo tiempo, se dio aviso a otros buques en tránsito por la zona solicitando su cooperación para establecer la ubicación exacta del barco en apuros y recabar más datos sobre su estado, recibiendo respuesta del ferry Ciudad de Valencia, que acabó por localizarlo y aguardó luego en las proximidades en espera de la Salvamar.

El barco de rescate llegó a la posición del pesquero sobre las 9.00 horas de la mañana, momento en el que inició la maniobra para remolcarlo hacia Lanzarote.

El tercer pesquero patera en un año

Si se confirma que se trata de un barco robado, como indica el Consorcio de Emergencias de Lanzarote, se trataría del tercer pesquero patera que llega a esa isla en los últimos doce meses tras haber sido sustraído en su puerto base.

Los anteriores llegaron en 2025: el 18 de junio al puerto de Arrecife y el 10 de septiembre a la costa de Órzola, donde encalló y se incendió. El primero transportaba a 14 hombres, uno de ellos menor, y el segundo, a cinco varones, todos ellos marroquíes.