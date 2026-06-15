Rueda de prensa de La Laguna Tenerife a las 12:00 horas en el pabellón Santiago Martín tras concluir la temporada el pasado sábado en las semifinales de los playoff por el título de la Liga Endesa

Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife. Imagen EFE

La Laguna Tenerife ha convocado a los medios de comunicación para una rueda de prensa institucional que tendrá lugar este lunes 15 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el pabellón Santiago Martín.

La comparecencia llega apenas unos días después de la conclusión de una temporada en la que el conjunto aurinegro ha vuelto a consolidarse entre la élite del baloncesto nacional e internacional. El equipo dirigido por Txus Vidorreta alcanzó las semifinales del playoff por el título de la Liga Endesa, firmando una destacada participación en una de las competiciones más exigentes de Europa.

Además, el cuadro canarista logró clasificarse para la Final Four de la Basketball Champions League, reafirmando su condición de referencia continental, y también estuvo presente en la Copa del Rey disputada en Valencia, torneo que reunió a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la competición doméstica.

El entrenador vasco dejó abierta la posibilidad el pasado fin de semana de no continuar al frente del banquillo tinerfeño, sembrando dudas sobre su futuro inmediato y convirtiendo su situación en una de las principales incógnitas que podrían resolverse durante la comparecencia.

La continuidad del técnico, uno de los grandes artífices de la etapa más brillante de la historia reciente del club, centrará buena parte de la atención. No obstante, también se espera que la entidad haga balance de una campaña marcada por los buenos resultados deportivos y que pueda ofrecer detalles sobre la planificación del próximo curso.