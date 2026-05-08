RTVC ultima los preparativos para la retransmisión de la Transvulcania

La cadena pública inicia la cobertura de la prueba este sábado a las 05:45 horas en YouTube y a las 09:00 horas en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es

Radio Televisión Canaria retransmite este sábado 9 de mayo la jornada principal de Transvulcania 2026, la prueba de trail de la isla de La Palma que celebra su 16ª edición. Televisión Canaria y la plataforma Canarias Play ofrecerán una cobertura especial de la Ultramaratón, la distancia reina de 73 kilómetros que une el Faro de Fuencaliente con Los Llanos de Aridane, además de informar sobre el desarrollo de la Maratón y la Media Maratón. La prueba cuenta este año con un nivel competitivo histórico, reuniendo a más de 3.000 atletas entre figuras internacionales de los cinco continentes y corredores populares.

La programación deportiva arranca a las 05:45 horas a través del canal de Deportes de YouTube. A partir de las 09:00 y hasta las 14:25 horas, la emisión se podrá seguir de forma simultánea en la señal de Televisión Canaria, la plataforma Canarias Play y la web rtvc.es. En caso de que queden corredores canarios por cruzar la meta tras el cierre de la ventana televisiva, la retransmisión continuará en exclusiva a través de Canarias Play hasta la conclusión del evento.

El equipo de deportes de la cadena se desplazará a La Palma para narrar el minuto a minuto de la competición. Nacho Feliciano estará al frente de la narración, acompañado por los comentarios técnicos de Albert Jorquera y Rafael Falcón. A pie de sendero, Víctor Pérez, Nerea del Pino y Alba Pérez serán los encargados de realizar las entrevistas a los protagonistas de la jornada.

Con este despliegue, Televisión Canaria acerca a todos los hogares del Archipiélago una de las citas de montaña más exigentes y seguidas del mundo.