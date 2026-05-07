Richard Atuya y Joyce Njeru imponen su ley en el Kilómetro Vertical de Transvulcania adidas a golpe de récords

Dos récords han sido batidos en la primera prueba de esta Transvulcania que se presenta emocionante

La décimo sexta edición de Transvulcania Adidas arrancó oficialmente sus pruebas competitivas con dos protagonistas absolutos en el primero de sus desafíos, el Kilómetro Vertical. Richard Omaya Atuya y Joyce Muthoni Njeru se impusieron en la prueba que da el pistoletazo de salida a las carreras de la emblemática Transvulcania. Fueron los más rápidos en cubrir el exigente trazado que va desde el Puerto de Tazacorte hasta la Torre de El Time batiendo los récords de la prueba.

Richard Omaya Atuya durante el Kilómetro Vertical de la Transvulcania / Transvulcania

El Kilómetro Vertical de Transvulcania Adidas está integrado dentro del circuito de la World Mountain Running Asociation. Según iban llegando corredores y corredoras se iban sucediendo los cambios en los lideratos de la prueba.

Joyce Muthoni Njeru durante el Kilómetro Vertical de la Transvulcania / Transvulcania

Buenos registros para los corredores canarios

Los primeros tiempos destacables los marcaron los corredores canarios, que estuvieron a un grandísimo nivel. Se irían sucediendo los acontecimientos en las duras rampas del recorrido palmero. Guillermo Ramos Muñoz ya marcó un interesante 51:10 para colocarse líder provisional antes de la salida de los grandes nombres de la prueba.

Desde entonces fueron llegando Aythami Brito (55:33) el mejor palmero, Álvaro Escuela, décimo al final (51:36); Marco Rodríguez (50:58) que acabaría octavo o Sergio Álvarez (50:43) con su séptimo puesto absoluto. Tyler McCandless (48:46) se colocaría líder cuando ya se notaba el ritmo al que subía Richard Omaya Atuya, más fresco que sus compatriotas.

La prueba del nivel de Atuya llegó en la línea de meta cuando entró reventando el registro histórico de Stian Angermud-Vik de 2017 en 2:21 minutos. Atuya puso el récord de la prueba en un impresionante 45:01 con su compatriota Philemon Kiriago en segundo lugar (47:33) y Ephantus Njer copando un podio absolutamente keniano (47:39).

Prueba femenina también de récord

La prueba femenina tuvo emoción a raudales y no se decidió hasta el final. Beatriz Hernández fue la primera referencia (1h.10:03) pero pronto sorprendería el ritmo con el que iba subiendo Kirsty Sky Dixon, la británica que marcaba el mejor tiempo intermedio por delante de Benedetta Broggi, Silvia Lara, Camilla Magliano o Moana Lilly Kehres, entre otras.

La entrada de Sky Dixon en meta fue triunfal, batiendo el récord de la prueba que estaba en posesión de Maude Mathis desde la pasada edición. La británica paró el crono en 55:37 minutos y se postulaba como virtual ganadora al ir superando a todas las que fueron llegando por detrás.

De esta forma Ruth Gitonga (58:00) tampoco superó a Dixon, ni Broggi (58:30) ni tampoco Moana, que acabaría quinta con 58:35 minutos. Dixon era protagonista absoluta hasta que llegó Joyce Muthoni Njeru rompiendo todos los registros con un descomunal tiempo de 55:02, un récord de otra galaxia.

Así, la Transvulcania adidas cerraba su primera jornada de competición derribando dos récords que parecían inalcanzables.