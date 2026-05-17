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Zelenski defiende que el ataque masivo de Ucrania contra Moscú ha sido «completamente justificado»

RTVC / Europa PRESS
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Zelenski se ha referido a sus drones como «sanciones de largo alcance» en un ataque con el que «decimos claramente a los rusos que su Estado debe poner fin a la guerra»

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este domingo que el ataque masivo con más de 80 drones lanzado contra la capital rusa, Moscú, y sus ciudades periféricas, estaba «completamente justificado» y ha sido una «forma de decir» al Gobierno ruso «que acabe con esta guerra».

Al menos tres personas, entre ellas una mujer, han sido halladas sin vida este domingo tras el ataque ucraniano contra la ciudad y la región de Moscú (principalmente en las localidades de Jimki y Mitischi). Además hay 17 heridos, doce de ellos por el impacto de un avión no tripulado en la ciudad de Moscú contra una refinería propiedad de Gazprom Neft, uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.

Mensaje de Zelenski en redes sociales

«Nuestras respuestas a la prolongación de la guerra por parte de Rusia y sus ataques contra nuestras ciudades y comunidades están completamente justificadas«, ha manifestado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente de Ucrania se ha referido a sus drones como «sanciones de largo alcance» en un ataque con el que «decimos claramente a los rusos que su Estado debe poner fin a la guerra».

«Agradezco al Servicio de Seguridad de Ucrania y a todas las Fuerzas de Defensa de Ucrania su precisión. La distancia desde la frontera estatal de Ucrania supera los 500 kilómetros. La concentración de defensa aérea rusa en la región de Moscú es la más alta. Pero la estamos superando», ha concluido.

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