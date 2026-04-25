Tras lograr estabilizar a la mujer, se le trasladó en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias

Una mujer se encuentra en estado crítico tras sufrir un ahogamiento en el playa litoral del Rosario, en el municipio de El Rosario (Tenerife). Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se produjeron a las 11.36 horas de este sábado en dicha playa. En concreto, desde este lugar se alertó al 112 de que habían sacado del mar a una mujer que se encontraba en parada cardiorrespiratoria y le estaban practicando maniobras de reanimación.

Imagen archivo RTVC.

Personal del Servicio de Urgencias Canario

Una vez se personaron en la zona efectivos del personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) continuaron practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, logrando recuperar el pulso de la mujer, que tras ser estabilizada, fue trasladada en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Guardia Civil que colaboraron con el resto de recursos de emergencias.