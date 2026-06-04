Una vez finalizada esta fase, el Ministerio de Cultura licitará la ejecución de la obra, para la que se prevé un presupuesto de alrededor de 5 millones de euros

El Ministerio de Cultura, a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos Culturales, acometerá una reforma en la Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto a la obra de inversión de 535.000 euros.

Imagen cedida.

Redacción del proyecto

Cultura ha publicado este jueves la licitación de la redacción del proyecto y la dirección facultativa de estas obras de reforma. Cabe destacar que su coste correrá a cargo del Ministerio, según una nota de este departamento.

Una vez adjudicado el contrato de redacción del proyecto de reforma y dirección facultativa de la obra, la empresa adjudicataria redactará dicho proyecto.

Una vez finalizada esta fase, el Ministerio de Cultura licitará la ejecución de la obra. Además, para la que se prevé un presupuesto de alrededor de 5 millones de euros.

Accesibilidad y eficiencia

Según la nota de prensa, el objetivo principal de esta obra es mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio. Por tanto, para ello se realizarán intervenciones en los espacios para hacerlos accesibles, y se reorganizarán sus usos.

Además, se hará una importante intervención de sustitución de instalaciones eléctricas y climáticas, para que el inmueble sea más eficiente y sostenible.

Comunidad autónoma de Canarias

La Biblioteca Pública del Estado en Tenerife La Biblioteca Pública del Estado en Santa Cruz de Tenerife, situada en la calle Comodoro Rolín, fue fundada en 1977. Se trata de una biblioteca de titularidad de Cultura. En concreto, la gestión está transferida a la comunidad autónoma de Canarias.

Tiene una superficie útil de 2.243 metros cuadrados y en 2025 recibió más de 161.000 visitas y tiene cerca de 40.900 usuarios registrados.

Canarias cuenta con dos bibliotecas públicas del Estado en sus dos capitales de provincia: una en Santa Cruz de Tenerife y otra en Las Palmas de Gran Canaria.