Como conclusión de la reunión, ambos dirigentes acordaron establecer una hoja de ruta técnica e institucional para La Palma

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha mantenido una reunión de trabajo con el senador por la isla, Kilian Sánchez, con el objetivo primordial de coordinar acciones y avanzar en la materialización de proyectos de reconstrucción y estratégicos fundamentales para el futuro de la Isla.

Informa. RTVC.

​Durante el encuentro, en el que también estuvo presente el director de la Administración General del Estado en La Palma, Carlos García, calificado por los representantes como «altamente productivo y de marcado carácter institucional», se puso sobre la mesa la recuperación de las partidas económicas que permitan al Gobierno del Estado dotar presupuestariamente el proyecto integral de la obra de acondicionamiento y mejora de la carretera LP-4 de acceso al Roque de los Muchachos.

Coste del proyecto

Imagen del encuentro mantenido este viernes 19 de junio. Cedida, Cabildo de La Palma.

​El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió que la LP-4 no solo es una vía de comunicación esencial para los residentes y el sector turístico, sino que representa la arteria principal de acceso al Observatorio del Roque de los Muchachos, un centro de vanguardia científica de relevancia internacional. «Necesitamos que el Estado restablezca de manera urgente los fondos contemplados para esta infraestructura y dar respuesta a las necesidades que posibilitará que La Palma siga estando en la vanguardia para albergar el TMT”, recalcó el presidente.

Además, informó sobre que la actualización de precios incrementa el coste del proyecto a 66 millones de euros, por lo que “es fundamental el trabajo que pueda realizar el senador en Madrid para que los Presupuestos Generales del Estado contengan fondos para este proyecto”.

Obra técnica

Por su parte, el senador Kilian Sánchez anunció que trasladará esta reivindicación de forma directa a la Cámara Alta como iniciativa parlamentaria y se comprometió a realizar el seguimiento oportuno ante los ministerios implicados.

Sánchez destacó la importancia de mantener un frente común, por encima de siglas políticas, cuando se trata del interés general de los palmeros y palmeras. «Mi compromiso es total para articular las vías de diálogo y acción parlamentaria ante ministerios en Madrid, favoreciendo el impulso para que los Presupuestos Generales del Estado reflejen la ficha financiera que esta obra técnica requiere», afirmó el senador.

Gobierno de España

“Si queremos albergar el TMT tenemos que tener las mejores conexiones viarias”, añadió, informando que se va a llevar a la próxima Comisión de Transportes una iniciativa parlamentaria para instar al Gobierno de España a sumarse a esta necesidad y búsqueda de financiación.

Como conclusión de la reunión, ambos dirigentes acordaron establecer una hoja de ruta técnica e institucional. Esta estrategia compartida busca continuar con la financiación estatal y asegurar que los proyectos técnicos de la LP-4 cuenten con el respaldo económico plurianual necesario para su licitación y ejecución definitiva, garantizando una carretera más segura, moderna y adaptada a las necesidades reales de La Palma.