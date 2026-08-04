La institución insular estudia desviar agua del túnel de trasvase si la avería del canal Dos Aguas-Los Barros lo hace necesario

El Cabildo de La Palma ha anunciado su disposición a aportar agua de la Balsa de Vicario para garantizar el riego en el Valle de Aridane mientras se resuelve la avería que afecta al canal Dos Aguas-Los Barros, infraestructura que abastece a los municipios de Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

La balsa de Vicario (La Palma)

El presidente insular, Sergio Rodríguez, defendió este martes en un comunicado el compromiso del equipo de gobierno para dar respuesta a una situación que afecta al Valle de Aridane y que resulta especialmente compleja por las altas temperaturas que se registran en la comarca oeste de La Palma. En este sentido, señaló que «es imprescindible contar con una alternativa que asegure el riego de los cultivos».

Medidas para garantizar el suministro

Rodríguez explicó que el Consejo Insular de Aguas ya está aportando agua procedente de la Balsa de Vicario y añadió que «nos encontramos en disposición de desviar agua del túnel de trasvase, si fuese necesario».

El presidente insular indicó que las Haciendas responsables del canal trabajan para resolver la avería, mientras el Cabildo colabora para garantizar el suministro de agua destinada al regadío durante el tiempo que duren esas labores.

Además de asegurar el abastecimiento para el riego, el Cabildo también participa en la reparación de la avería junto a la Viceconsejería de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias.