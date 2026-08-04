Las obras de la LP-2 en La Palma superan el 30 % de ejecución

La reconstrucción del tramo sepultado por la erupción del Tajogaite avanza según lo previsto y permitirá recuperar la conexión entre el Valle de Aridane y Fuencaliente

Las obras de reconstrucción de la carretera LP-2 en el tramo sepultado por la erupción del volcán Tajogaite en 2021 ya superan el 30 % de ejecución y mantienen la previsión de concluir durante el primer cuatrimestre de 2027. Así lo informaron este martes responsables del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma durante una visita a los trabajos.

La reconstrucción de la LP-2 (La Palma) avanza «según lo previsto» para culminar en el primer cuatrimestre 2027. Gobierno de Canarias

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, señaló que los trabajos avanzan «a buen ritmo» y confió en que a principios de 2027 la obra supere el 60 %, con el objetivo de cumplir el calendario previsto y poner en servicio la infraestructura durante el primer cuatrimestre del año.

Inversión y retos técnicos

Rodríguez destacó que la actuación, dotada con una inversión superior a los 24 millones de euros, permitirá recuperar la continuidad de la LP-2 mediante un nuevo trazado de 2,3 kilómetros sobre las coladas volcánicas y mejorar la conexión entre el Valle de Aridane y Fuencaliente.

El consejero afirmó que la obra ha supuesto «uno de los mayores desafíos» desde el punto de vista de la ingeniería por las altas temperaturas detectadas en el subsuelo, aunque aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y sin necesidad de modificar el proyecto inicialmente aprobado.

Una infraestructura clave para la reconstrucción de La Palma

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, subrayó que la apertura de este tramo constituye «una parte más de la reconstrucción» de La Palma. Además, reiteró que la nueva vía no solo mejorará la comunicación del barrio de Las Manchas y del Valle de Aridane, sino que también beneficiará a la conectividad del conjunto de la isla.

Según explicó, la recuperación de la carretera permitirá completar un eje viario estratégico entre Fuencaliente, Villa de Mazo y el Valle de Aridane, reforzando las comunicaciones en el sur de La Palma.

Actuación prioritaria

Por su parte, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, afirmó que la actuación ha superado numerosas dificultades administrativas y técnicas y valoró que ya sea posible conectar el barrio de Las Manchas con Tajuya a través del nuevo trazado en construcción.

El presidente insular recordó que la recuperación de la LP-2 figuraba entre las actuaciones prioritarias tras la erupción por su importancia para restablecer la conexión entre Las Manchas, Fuencaliente y el Valle de Aridane, además del valor simbólico que representa dentro del proceso de reconstrucción de la isla.

Las obras comenzaron a finales de diciembre de 2025, después de que el Gobierno de Canarias aprobara el proyecto complementario que desbloqueó la ejecución del tramo, sepultado por las coladas del Tajogaite desde la erupción de septiembre de 2021.