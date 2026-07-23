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‘Identidades’ explora este viernes el diálogo entre la magia y la ciencia

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A las 22:15 horas, Televisión Canaria estrena un nuevo episodio dedicado al legado de Blas Cabrera, la Cueva del Viento y las leyendas del imaginario canario

Este viernes 24 de julio, a las 22:00 horas, Televisión Canaria emite una nueva entrega de ‘Identidades’, la serie documental que ofrece una mirada contemporánea a la cultura, la historia y el patrimonio de Canarias, conducida por Benito Cabrera, Elena Marrero y Luis Cabrera.

Esta semana, el capítulo, titulado ‘Magia y ciencia’, invita a recorrer dos formas aparentemente opuestas de interpretar el mundo: la explicación científica y el relato legendario.

En esta nueva entrega, Identidades se adentra en la figura de Blas Cabrera, considerado el padre de la física española, para descubrir la dimensión de su legado científico y su estrecha vinculación con Canarias. Paralelamente, el programa recupera algunos de los relatos más fascinantes del imaginario popular, como la leyenda de la Luz de Mafasca, y visita la Cueva del Viento, un espectacular tubo volcánico donde ciencia, geología y misterio parecen convivir.

A través de entrevistas, localizaciones y una cuidada narrativa visual, el episodio plantea que ciencia y magia no son necesariamente conceptos enfrentados, sino distintas maneras de acercarse a aquello que despierta la curiosidad y el asombro.

Entre las personas que participan en el programa se encuentran los escritores Ernesto Rodríguez Abad, Marcos Hormiga y Verónica Pavés, además de especialistas de la Cueva del Viento y responsables del Instituto de Química Blas Cabrera, perteneciente al CSIC. El apartado musical corre a cargo del flautista Pablo Díaz y la cantante Aborá Cel.

Producida por Multitrack para Televisión Canaria, ‘Identidades’ establece un diálogo entre el pasado y el presente combinando el rigor divulgativo con nuevos lenguajes audiovisuales para acercar la historia, la cultura y el patrimonio de Canarias a todos los públicos.

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