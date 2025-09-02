El suceso tuvo lugar en Almáciga, en la costa de Anaga

Los equipos de rescate salvaron a una joven de 20 años del mar este lunes en la playa de Almáciga, en la costa de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, y presentaba síntomas de ahogamiento.

Rescatan en una playa de Tenerife a una joven con síntomas de ahogamiento / Archivo RTVC

Los hechos sucedieron a las 19:52 cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que habían rescatado del mar a una mujer que precisaba asistencia sanitaria.

La afectada recibió una primera atención por parte del socorrista que la rescató del agua y otra persona que se identificó como enfermero en el lugar y posteriormente, personal del SUC procedió a su asistencia y decidió su traslado al Hospital de La Candelaria.