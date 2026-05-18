El presidente de Canarias elogió un proyecto deportivo que destaca por su constancia, ambición y nivel competitivo

El presidente Fernando Clavijo recibió este lunes al CV Guaguas en Las Palmas de Gran Canaria tras proclamarse campeón de liga el pasado viernes. El equipo canario logró el título nacional tras derrotar de forma contundente al Club Voleibol Melilla por la vía rápida. Con este triunfo el club consolida su hegemonía en el voleibol de nuestro país y asegura su billete europeo.

Clavijo recibe al CV Guaguas tras conquistar su cuarta Superliga consecutiva / Gobierno de Canarias

Fernando Clavijo felicitó personalmente al club grancanario en la sede del Gobierno de Canarias por este nuevo hito deportivo. El presidente autonómico estuvo acompañado durante el acto oficial por Poli Suárez, consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

De este modo, las autoridades quisieron premiar un proyecto que ya representa la constancia y la ambición del archipiélago. Clavijo alabó la enorme capacidad del grupo para competir con éxito tanto a nivel nacional como en Europa.

Asimismo, el líder del Ejecutivo regional definió a la plantilla como un espejo idóneo para los jóvenes de las islas. El club ya es un referente indiscutible para las nuevas generaciones de deportistas y para el voleibol de todo el país.

Elogios a un club de leyenda

Por su parte, Poli Suárez admitió con orgullo que la entidad ha superado ya todos los calificativos posibles en el panorama actual. El consejero autonómico subrayó con firmeza que hablar del CV Guaguas significa hablar de la excelencia en el deporte.

Por consiguiente, el representante público recordó que la entidad deportiva ha entrado por derecho propio en la historia del voleibol español. Suárez agradeció formalmente el trabajo y el firme compromiso diario de todo el cuerpo técnico y de sus jugadores.

Además, el consejero destacó la gran facilidad del deporte canario para generar colectivos de máxima referencia dentro y fuera de las islas. Gracias a este esfuerzo, la plantilla lleva el nombre de Canarias a lo más alto de la competición.

Un palmarés brillante y europeo

El equipo que dirige Sergio Miguel Camarero selló el campeonato tras vencer el viernes por tres sets a cero al cuadro melillense. Los jugadores locales brindaron el triunfo a su afición en un abarrotado pabellón del Gran Canaria Arena.

Por lo tanto, la plantilla cerró la serie final con un rotundo balance global de dos victorias a cero. Esta importante victoria supone la décima Superliga de la historia para una de las instituciones más laureadas de las islas.

Finalmente, el CV Guaguas rubrica un curso perfecto donde también levantó el trofeo de la Supercopa de España. Los amarillos sellan otra gran participación en la Champions League, torneo continental que volverán a disputar la próxima campaña.