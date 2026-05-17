El UD Longuera Toscal anuncia posibles medidas disciplinarias y reafirma su compromiso con el respeto y la deportividad

UD Longuera Toscal condena los incidentes tras el encuentro del fin de semana / UD Longuera-Toscal

La UD Longuera Toscal ha emitido un comunicado oficial en el que expresa su “más absoluta condena” ante los incidentes ocurridos al término del encuentro disputado este fin de semana, mostrando además su solidaridad con el Club Deportivo Verdellada.

La entidad lamentó profundamente las situaciones denunciadas por el conjunto rival y rechazó de forma contundente cualquier acto de violencia, agresión o comportamiento antideportivo, tanto dentro como fuera del terreno de juego. “El fútbol no puede ni debe convertirse en un espacio de tensión, amenazas o enfrentamientos”, señala el comunicado.

Asimismo, el club aseguró que no amparará ninguna conducta que vaya en contra de los valores de respeto, convivencia y deportividad que defiende como institución. En este sentido, la entidad anunció que, una vez analizados los hechos y determinadas las posibles responsabilidades, tomará las medidas disciplinarias pertinentes contra aquellas personas vinculadas al club que hayan podido estar implicadas en los incidentes.

El club también confirmó que colaborará con las autoridades y organismos competentes para esclarecer lo sucedido y que reforzará las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en sus instalaciones y en el entorno del equipo.

Por último, la UD Longuera Toscal trasladó su pesar al Club Deportivo Verdellada, así como a sus jugadores, cuerpo técnico y familiares, reiterando su compromiso con “un fútbol sano, seguro y basado en el respeto mutuo”.