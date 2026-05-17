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Asamblea Herreña apuesta por la construcción del CEIP de Valverde a las afueras de la capital

Redacción RTVC
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Lo que se sabía hasta el momento sobre el CEIP de Valverde es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias había decidido remodelar el centro

En El Hierro se vuelve a hablar sobre el futuro del CEIP Valverde. Por su parte, la Asamblea Herreña ha solicitado que se construya un nuevo colegio en las afueras de la capital de la isla.

Lo que se sabía hasta el momento es que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias había decidido remodelar el centro.

Imagen cedida.

Sin embargo, el partido de David Cabrera ha presentado recientemente una moción solicitando la declaración de interés insular para la construcción de un nuevo colegio en la Hoya del Juez. Un proyecto muy similar al original y que siempre estuvo sobre la mesa.

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