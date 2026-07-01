El primer capítulo de la nueva entrega de la serie documental se emitirá este viernes 3 de julio, a partir de las 21:35 horas, en Televisión Canaria y la plataforma digital Canarias Play

La serie documental ‘Madre’ regresa este viernes 3 de julio, a partir de las 21:35 horas, a Televisión Canaria y la plataforma digital Canarias Play de RTVC con el primer capítulo de su segunda temporada. En esta primera entrega, Alicia Suárez, conductora del programa, viaja hasta El Hierro para descubrirnos la historia de resiliencia y superación de Berta Montero Fernández, una empresaria de El Pinar que solo con su propia intuición y su esfuerzo, consiguió sacar adelante su negocio para mantener a sus hijos.

Viuda desde joven tras un trágico accidente mortal de su marido, Berta Montero Fernández se encontró de repente sola con tres hijos muy pequeños y se vio obligada a tomar decisiones dolorosas para garantizar su supervivencia y la de su familia. Lejos de rendirse, esta mujer y madre abnegada transformó la adversidad en oportunidad, llegando a convertirse en una empresaria de referencia en su isla.

A sus 85 años, y tras haber superado una delicada enfermedad, la protagonista de este primer capítulo de ‘Madre’ desgrana en una entrevista íntima con Alicia Suárez los recuerdos de su vida. Según explica, viajaba a otras islas, a la Península y hasta a ciudades europeas para abastecer su tienda, demostrando una visión comercial única. “Sabía lo que mis clientes querían, por eso sabía bien qué venderles”, recuerda.

Además de la propia Berta, en el programa participan sus hijos, que cuentan con admiración que, incluso en los momentos más críticos, ella nunca perdió su deseo de «seguir gobernando» su propia vida.

El programa descubre en Berta una vida marcada por la responsabilidad, la disciplina y un carácter indomable, aspecto este último que tiene incluso su nota de humor en esta primera emisión. Su historia personal es una lección de coraje, donde su trabajo, creado por ella misma, fue su refugio, herramienta y símbolo de libertad.

Una serie de diez capítulos

Con el primer capítulo dedicado a Berta Montero Fernández, ‘Madre’ continúa con la vocación de reconocer públicamente el legado de las mujeres canarias nacidas en la primera mitad del pasado siglo XX. Cada episodio rescatará de nuevo la memoria, la fortaleza y la vida ejemplar de estas heroínas anónimas que sostuvieron a sus familias y contribuyeron silenciosamente al desarrollo social del archipiélago.

A través de entrevistas íntimas con cada protagonista y sus familiares y amistades, el programa reconstruye historias de sacrificio, resiliencia y amor incondicional, convirtiéndose así en un archivo personal y emocional que reivindica el papel fundamental de estas madres en la historia reciente de Canarias.

El programa, a cargo de la productora Isen Media, reafirma el compromiso de Televisión Canaria por perpetuar la memoria histórica del archipiélago y hacer un homenaje a las madres de las islas.