El combinado blanquiazul afronta su inicio de temporada ante el FC Barcelona, un partido que se jugará el fin de semana del 30 de agosto

El Costa Adeje Tenerife comenzará la Liga F 26/27 ante el FC Barcelona en el Johan Cruyff.

La Liga F ha quedado definida y el Costa Adeje Tenerife arrancará la competición como visitante para medirse ante el FC Barcelona, en el Estadi Johan Cruyff, que se jugará el fin de semana del 30 de agosto.

El combinado blanquiazul afrontará su decimosegunda campaña consecutiva en la Primera División femenina y tras estrenarse ante el FC Barcelona como visitante, el equipo dirigido por Yerai Martín volverá a reencontrarse con la afición en el Heliodoro Rodríguez López en la segunda jornada, el fin de semana del 5 al 6 de septiembre, ante el Deportivo de La Coruña.

Primera y segunda vuelta

Tanto la primera como la segunda vuelta se cerrarán ante el Granada CF, primero el fin de semana del 9 al 10 de enero, en la Ciudad Deportiva del Granada y para finalizar la temporada, el conjunto nazarí visitará el feudo blanquiazul, el fin de semana del 22 de mayo.

A destacar las visitas a la isla de los equipos más fuertes con los que el CD Tenerife ha luchado los puestos altos de la Liga F, que se darán todos en la segunda vuelta del campeonato, primero con la llegada del Real Madrid para la jornada 18, el fin de semana del 30 de enero, seguido de la venida del Atlético de Madrid, en la que será la jornada 23, el fin de semana del 20 de marzo.

Finalmente el partido frente al FC Barcelona correspondiente a la jornada 26, se disputará el fin de semana del 10 de abril.