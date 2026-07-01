Hace ocho días, en Venezuela cambió todo. La tarde del miércoles 24 de junio un doble terremoto, provocó el mayor daño de la historia del país. 1.943 muertos y 10.571 heridos se contabilizan hasta el momento, pero la cifra puede ir en aumento.

En Directo Última actualización el 01-07 12:20

Venezuela | Sánchez afirma que «España está cuando más se necesita» El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su reconocimiento a los cooperantes y profesionales que viajan este miércoles a Venezuela para ayudar ante la situación provocada por los terremotos sufridos por este país y que ha dicho que evidencian que «España responde cuando más se necesita». Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española ha partido desde Madrid a Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos. Sánchez se ha hecho eco de esa ayuda en la red social X y ha agradecido su tarea tanto a quienes han viajado a Venezuela como a los equipos de emergencia que están trabajando en las labores de rescate y localización. «Gracias por representar lo mejor de nuestro país en los momentos más difíciles», ha señalado el jefe del Ejecutivo.

Venezuela | Canarias pide reactivar las solicitudes de asilo por razones humanitarias La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo autonómico solicitará al Estado que reactive las solicitudes de asilo por razones humanitarias para los ciudadanos venezolanos que permanecen en Canarias. Delgado ha explicado con la entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo quedaron suspendidas las solicitudes de asilo que estaban en tramitación, así como la situación de algunas personas venezolanas ya asiladas en Canarias. La consejera ha afirmado que el Gobierno de Canarias considera que la situación actual impide el retorno de estas personas a Venezuela, especialmente en el caso de familias con menores a cargo, y ha subrayado que el Ejecutivo autonómico debe seguir velando por el interés superior de los menores.

Venezuela | La comunidad canaria en Venezuela: «Vienen días fuertes, días duros» La comunidad canaria en Venezuela se afana en afinar la logística y la distribución de ayudas de todo tipo para las víctimas de los dos terremotos que hace casi una semana sacudieron el norte del país. «Vienen días fuertes, días duros, quitar dónde queda la gente, qué va a suceder. Hay muchas preguntas que no tienen una respuesta precisa porque el tiempo apremia para seguir buscando», resume Carmen, hija de gomeros y al frente de la Unión Canaria de Venezuela, uno de los 29 centros canarios ubicados en el país, concretamente en la propia Guaira. Admite que la situación es «estresante» porque siguen las réplicas y se sigue rastreando la búsqueda de posibles supervivientes. «Estamos aquí buscando la forma de sostenernos, de seguir asistiendo, esperando que haya cada vez más», comenta. Carmen destaca la labor de apoyo logístico del Gobierno de Canarias, que «se ha volcado» y tiene en marcha un plan de acción para los próximos tres meses con el fin de distribuir medicamentos, alimentos no perecederos y agua, utilizando la red de centros isleños. En esa línea expone que principalmente las personas mayores precisan de medicamentos y también sigue habiendo dificultades con las comunicaciones y el acceso a internet, aparte de que muchas personas se han quedado sin vivienda y hay que buscar alternativas. Imagen: EP

Venezuela | Países Bajos termina su misión de rescate ante la baja posibilidad de hallar supervivientes El equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano ha anunciado este miércoles que da por concluida su misión en Venezuela al reducirse las posibilidades de encontrar a personas con vida, después de varios días de trabajo en las zonas afectadas por los terremotos que han dejado al menos 1.943 muertos. La organización, USAR, explicó que la decisión responde a la baja posibilidad de encontrar ya supervivientes bajo los escombros y al aumento de otras necesidades urgentes, como tiendas de campaña, atención médica y suministros básicos. «Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda», señaló Jorg van Waardhuizen, integrante de USAR, al canal público NOS.

Venezuela | Parte un avión con voluntarios españoles para montar un hospital de campaña Un avión con medio centenar de voluntarios de la cooperación española salió este miércoles hacia Venezuela para instalar un hospital de campaña que se dedicará a apoyar la atención primaria de emergencia, la psicológica y procedimientos quirúrgicos o partos. «Nos vamos a desplegar sobre todo en las zonas donde hay personas desplazadas, con pérdidas de casa y el objetivo del hospital es suplir al sistema venezolano de salud ante la explosión de necesidades», explicó a los medios antes de partir el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional (Aecid), Antón Leis. Se trata del equipo START (Equipo Técnico de Ayuda y Respuesta en Emergencias), que cuenta con un pequeño hospital de campaña con capacidad de atender a 100 pacientes al día y que estará sobre todo dedicado a atención primaria, aunque también habrá dos cirujanos, un refuerzo de traumatología y atención psicológica, detalló Leis. Los voluntarios del hospital también cuentan con atender embarazos y urgencias ginecológicas, puesto que, según recordó el director de la cooperación española, en el último despliegue por el huracán en Jamaica del año pasado nacieron 12 bebés. La Reina Letizia despide al equipo médico de emergencia de la Aecid que se desplaza a Venezuela para atender a los afectados por los terremotos, a 01 de julio de 2026, en Madrid. EP

Venezuela | Se estiman que los daños superarán los 6.700 millones de dólares Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).



Venezuela | En esta semana se han registrado 680 réplicas La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó este martes casi una treintena de sismos, dos de ellos de magnitud 3,3 ocurridos a las 9:51 hora local, en el noroeste del país, y a las 21:05 hora local, en la región capital.

Venezuela | Hay miles de personas trabajando en los rescates y voluntarios repartiendo ayuda Hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela y que se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos se han integrado a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, hay 15.467 voluntarios en zonas de desastre. Voluntarios distribuyen alimentos y artículos de primera necesidad en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 30 de junio de 2026, tras los dos terremotos ocurridos el 24 de junio. MIGUEL MEDINA/Pool vía REUTERS

Venezuela | El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha hecho balance tras cumplirse una semana del terremoto 6.461 personas han sido rescatadas, y en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares. La portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos.

Venezuela | Detenidos cuatro policías en Venezuela por apropiarse de dinero hallado entre escombros Cuatro policías fueron detenidos este martes en Venezuela acusados de apropiarse de «bienes económicos» entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los terremotos de la semana pasada, informaron autoridades. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial. Estos «funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros», dijo el director del CICPC, Douglas Rico, en el texto.

Venezuela | Japón despliega en Venezuela un equipo médico de ayuda humanitaria tras los terremotos El Ministerio de Exteriores japonés explicó en un comunicado que el equipo está compuesto por 42 miembros, entre los que se incluyen personal de la cartera ministerial diplomática y de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA, por sus siglas en inglés), así como profesionales sanitarios. Tokio indicó que esta decisión del Ejecutivo nipón surgió después de que un equipo de evaluación del JICA, desplegado tras los seísmos, analizara las necesidades «médicas y de otro tipo» en el país latinoamericano. A raíz de esta decisión, los miembros del equipo de evaluación que están sobre el terreno comenzarán su labor, mientras que el resto partirá desde Japón «a su debido tiempo».