El Parlamento andaluz rechaza la investidura de Juanma Moreno

El candidato del PP no logra la mayoría absoluta en la primera votación y mantiene abiertas las negociaciones con Vox para intentar asegurar su tercer mandato al frente de la Junta

El Parlamento andaluz ha rechazado este martes la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía con los 56 votos en contra de los tres partidos de la izquierda —PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía— y de Vox, formación con la que el PP todavía no ha cerrado un pacto de gobernabilidad.

El líder popular Juanma Moreno interviene durante la segunda jornada del debate de su investidura en el Parlamento andaluz. EFE/José Manuel Vidal

El PP dispone de 53 de los 109 escaños de la Cámara, por lo que necesita dos apoyos más para alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE cuenta con 28 diputados, Vox con 15, Adelante Andalucía suma ocho y Por Andalucía, cinco.

La segunda votación, pendiente del acuerdo con Vox

La sesión ha quedado suspendida hasta este jueves 2 de julio, cuando tendrá lugar la segunda votación. En esa ocasión, Moreno solo necesitará mayoría simple, aunque ese escenario se presenta poco probable porque Vox ya ha indicado que votará sí o no, pero no se abstendrá. De este modo, Moreno solo podrá ser presidente con los votos favorables de PP y Vox o no lo será si únicamente recibe el respaldo de los 53 diputados populares.

Si no hay acuerdo ni el jueves ni en el plazo de dos meses, se repetirían las elecciones el próximo 25 de octubre, según ha adelantado Moreno.

Hasta la segunda votación, PP y Vox negociarán un acuerdo de gobernabilidad que permita a Moreno alcanzar un tercer mandato al frente de la Junta. Aunque el pacto todavía no se ha cerrado, ambas formaciones aseguran que existe sintonía y voluntad de alcanzarlo.

Moreno y Gavira admiten que deberán ceder

Juanma Moreno y el líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, han reconocido durante el debate que ambos partidos tendrán que ceder en algunas de sus pretensiones para cerrar un acuerdo.

Durante un intenso debate, Gavira trasladó a Moreno que el pacto deberá incluir medidas a favor del campo, contra la migración y recoger la llamada «prioridad nacional».

La oposición centra sus críticas en el posible acuerdo

La sesión comenzó a las 10.00 horas con la intervención del líder de Por Andalucía, Antonio Maíllo, quien reprochó al presidente de la Junta en funciones que no hablara del contenido del pacto que pretende firmar con Vox, formación a la que calificó como «elefante en la habitación».

Para Maíllo, Moreno habrá «fracasado» en el momento en que acepte el concepto de «prioridad nacional» que exige Vox para firmar un acuerdo, ya que definió esa idea como «supremacista, clasista, racista, xenófoba y, en definitiva, fascista».

A continuación intervino el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien acusó a Moreno de utilizar precisamente el concepto de «prioridad nacional» para monopolizar el debate y ocultar asuntos como la sanidad, la educación o la vivienda.

El PSOE pide explicaciones y el PP apela al diálogo

Tras un receso, a las 16.00 horas tomó la palabra la líder del PSOE, María Jesús Montero, quien pidió al candidato a la reelección que explique si el acuerdo que negocia con Vox incluye a los de Abascal en su Ejecutivo o no. Además, le recordó que es él quien se presenta a la investidura ante su negativa, señaló, a hablar de su proyecto para Andalucía.

El turno de intervenciones concluyó con el portavoz del PP, Toni Martín, quien afirmó que el pacto que necesita Andalucía es «con los andaluces», que el pasado 17 de mayo expresaron la necesidad de «diálogo y acuerdo», aunque, añadió, la izquierda «no parece que así lo quiera».