El Imserso abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027 en la varias comunidades autónomas, en otras, como en Canarias, un día después

A partir del 14 de abril, temporada 2026-2027 de los viajes del Imserso. Imagen de recurso EFE

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) abrirá a partir del 14 de septiembre el plazo para reservar los viajes de la temporada 2026-2027, en la que se mantiene la novedad introducida en la anterior, plazas a 50 euros para pensionistas de menos recursos y la opción de viajar con animales de compañía.

El Imserso ya ha comenzado a enviar los 2.938.156 de cartas que irán llegando a las 4.602.255 personas acreditadas para poder viajar con el programa de turismo, según ha informado este martes en nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que está adscrito este organismo.

En total, se han reservado 7.447 plazas a 50 euros destinadas a aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o jubilación de la seguridad social.

Además, se ha reservado un porcentaje de plazas para que aquellos usuarios que lo deseen puedan viajar junto a sus animales de compañía.

Casi 900.000 plazas

En total, este año se ofrecen 879.213 plazas, de las que el 50,1 % (440.284) se destinan para turismo peninsular, el 25,9 % (228.142) para insular y el 23,9 % (210.787) para el turismo de escapada, que incluye circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de procedencia europea.

El 14 de septiembre comenzará la comercialización de los viajes en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla, Navarra y La Rioja para las personas usuarias preferentes -las que tienen más puntuación en un baremo en el que tiene en cuenta si se ha viajado el año anterior o si se le concedió al primera opción, entre otras- y el 15 de septiembre para no preferentes.

Para el resto de autonomías, entre ellas Canarias, el plazo se abre un día después.

Además, para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas, se han distribuido el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña de viajes, con el fin de contribuir a la desestacionalización de los viajes y evitar la excesiva masificación de los periodos de máxima ocupación.