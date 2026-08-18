El archipiélago acumula 9,2 millones de llegadas internacionales por vía aérea hasta julio y se desmarca de la tendencia nacional, que crece un 5,2%

Imagen Aeropuerto Tenerife Sur – Reina Sofía. Imagen Ashotel



Canarias recibió 9.209.072 pasajeros internacionales por vía aérea entre enero y julio de 2026, lo que supone un descenso del 0,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este martes por Turespaña. Solo durante el mes de julio, los aeropuertos del archipiélago contabilizaron 1.270.864 llegadas internacionales.

El retroceso de Canarias contrasta con la evolución del conjunto de España, que recibió 67 millones de pasajeros aéreos internacionales en los siete primeros meses del año, un 5,2% más que en el mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el país sumó alrededor de 3,3 millones de viajeros adicionales.

En julio, España registró 12,4 millones de pasajeros internacionales, un 5,8% más interanual. Europa concentró el 87,4% de las llegadas, con un crecimiento del 6,1%, mientras que los pasajeros procedentes de América aumentaron un 3,1% y los de Asia un 4,1%.

Principales mercados

Según Turespaña, entre los principales mercados, Reino Unido volvió a situarse a la cabeza, con cerca de 2,9 millones de pasajeros en julio, el 23,3% del total y un crecimiento del 6,3%. Canarias concentró el 20% de esas llegadas, solo por detrás de Baleares.

Alemania aportó 1,6 millones de pasajeros, un 12,7% del total, aunque Canarias registró alrededor de 9.000 llegadas menos procedentes de este mercado. Italia sumó 1,2 millones, un 10,2% más, crecimiento que benefició a las principales comunidades salvo al archipiélago.

Francia aportó 899.715 pasajeros, un 3,7% más, con incrementos destacados en Canarias. Por su parte, Países Bajos registró 560.248 llegadas, un 1,7% menos.

En julio, las seis principales comunidades concentraron el 96,8% de los pasajeros internacionales. La Comunidad Valenciana fue la que más creció, un 12,8%, mientras Canarias fue la que registró el menor aumento, con un 0,3% interanual.