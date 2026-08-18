Los cuatro puntos de acogida temporal en Ceuta se han establecido en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano

Migrantes en la playa del Trampolín, en Ceuta. Imagen EFE

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, no descarta que las 1.500 nuevas plazas que se habilitarán con la instalación de cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria en Ceuta, cuyos trabajos ya han comenzado, se puedan ampliar a 4.000.

Así lo ha asegurado Saiz en declaraciones a la Cadena Ser al ser preguntada directamente si la nueva infraestructura podría llegar a albergar hasta 4.000 plazas.

«Efectivamente», ha respondido la ministra y, aunque inmediatamente ha matizado que no quería «poner un techo», ha asegurado que «en total pueden dar cabida a más plazas».

Saiz ha asegurado no manejar los datos de cuántos migrantes, tanto adultos como menores, permanecen en Ceuta, aunque ha dado la cifra de que se están repartiendo en torno a 4.000 kits alimentarios cada día.

La ministra ha confirmado que ya comenzado el montaje de las instalaciones, que va a supervisar personalmente este martes, y ha confiado en que los trabajos van a avanzar rápido.

Cuatro puntos de acogida

Los cuatro puntos se han establecido en la explanada del embolsamiento de Loma Colmenar, cedida por la ciudad autónoma, las instalaciones de la Hípica, el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio del Guano.

Preguntada sobre cómo se va a seleccionar a los 1.500 migrantes que van ocupar las nuevas plazas, ha respondido que se «va a ir viendo», pero ha señalado que «no es lo mismo una mujer o una mujer con menores», si bien ha subrayado que «lo importante es la atención absolutamente individualizada«.

Respecto a quién va a prestar esa atención, la ministra ha destacado la «importante labor» que está llevando a cabo Cruz Roja, pero también otras entidades como Accem o CEAR, con las que tiene previsto reunirse este martes, así como asociaciones vecinales.

La ministra ha asegurado que se «pone en la piel de muchos ciudadanos ceutíes» que han criticado la ausencia del Gobierno en la ciudad autónoma, si bien ha afirmado que el Ejecutivo «no tenía que venir a Ceuta, está en Ceuta de manera permanente».

«Ceuta ni ha estado ni va estar nunca sola», ha incidido Saiz que ha insinuado que desde la sede central del PP en Génova se están dando directrices al Gobierno de la ciudad autónoma, del mismo signo político, que complican la colaboración entre administraciones.

Huelga de hambre

Por otra parte, más de un centenar de inmigrantes acampados en la playa del Trampolín, en Ceuta, tras atravesar la frontera de Marruecos el pasado 30 de julio han iniciado una huelga de hambre para pedir asilo en España y han asegurado que solo buscan «una vida buena».

Uno de estos inmigrantes, Youssef, de unos 40 años, ha explicado que comenzaron la huelga de hambre este domingo y que su reivindicación es salir de la situación en la que se encuentran desde hace 18 días en esta zona de la ciudad autónoma.

Portando carteles y pancartas en las que explican que son marroquíes y que no quieren volver a su país, el grupo de migrantes ha reclamado «asilo» en España y ha avanzado que van a seguir en esta situación hasta que puedan ser trasladados.

«No queremos ningún problema, solo salir de aquí», ha asegurado Youssef, que ha reclamado la atención del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el rey Felipe VI, además de lamentar que ninguna autoridad se haya acercado hasta donde se encuentran.