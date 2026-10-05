Esta nueva llegada de migrantes se produce en un contexto de aumento en los cayucos y pateras que arriban a las costas canarias

Cayuco en La Restinga este lunes, 5 de octubre. Imagen RTVC

Una embarcación con migrantes ha llegado en la mañana de este lunes al puerto de La Restinga, en El Hierro, tras localizarse a unas 10 millas al sur de la isla. Salvamento Marítimo rescato a las 55 personas de origen subsahariano que viajaban en el cayuco y procedió a acompañarla hasta el puerto herreño. El cayuco arribó a La Restinga a las 10.50 horas (hora canaria).

Según ha informado Salvamento Marítimo, los 55 ocupantes son varones adultos de origen subsahariano y, a su llegada, se encontraban en aparente buen estado de salud.

Una vez en tierra, los migrantes han quedado bajo la atención de los dispositivos de emergencia y asistencia desplegados en el puerto de La Restinga.

Esta llegada se produce en un contexto de aumento en los cayucos y pateras que arriban a las costas canarias en las últimas semanas.