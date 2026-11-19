El hospital se encuentra instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros, en San Andrés, en Valverde

El Gobierno de Canarias ha desplegado un hospital de campaña en El Hierro para reforzar la atención sanitaria ante el incremento de llegadas de personas migrantes y garantizar que esta situación no afecte a la asistencia que reciben los herreños y las herreñas. El dispositivo, instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, permitirá atender las patologías leves sin necesidad de trasladar a los pacientes al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, aliviando la presión sobre el centro hospitalario y sus profesionales.

Informa. RTVC.

Imagen cedida por el Gobierno de Canarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó las instalaciones acompañado por el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya; la directora del Área de Salud de El Hierro, Pilar Mora; la gerente de Servicios Sanitarios de la isla, Jéssica Acosta, y autoridades de la isla. Durante la visita, explicó que el Ejecutivo autonómico decidió asumir el despliegue después de que no prosperara su petición de que Cruz Roja, la Unidad Militar de Emergencias (UME) o el SAMU habilitaran este recurso, una de las necesidades trasladadas en las reuniones interministeriales sobre migración.

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Clavijo agradeció especialmente la colaboración del alcalde de Valverde, Carlos Brito, que facilitó el suelo necesario para instalar el hospital de campaña, y reconoció el esfuerzo de los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud que durante las últimas semanas han tenido que hacer un sobreesfuerzo para responder al incremento de la actividad asistencial en la isla. El presidente destacó “una implicación que fue más allá de sus obligaciones profesionales y permitió mantener la atención en circunstancias especialmente complejas”.

Efectivos de Salvamento Marítimo

El reconocimiento se extendió a los efectivos de Salvamento Marítimo, Policía Nacional y Guardia Civil, así como a los voluntarios que han participado en la atención a las personas migrantes. Clavijo puso en valor la solidaridad de la sociedad herreña y de los profesionales que, pese a las dificultades, “han garantizado en todo momento una respuesta marcada por la dignidad y la humanidad”.

El presidente canario agradeció también la solidaridad del Gobierno vasco y del Lehendakari Imanol Pradales, que se ha interesado desde el minuto uno por la situación en El Hierro y ha ofrecido su colaboración. De hecho, Euskadi ha enviado dos médicos y cuatro enfermeros que reforzarán la atención sanitaria en el hospital de campaña. Clavijo destacó asimismo la disposición de una treintena de profesionales, entre médicos y enfermeros, que se han ofrecido voluntariamente para colaborar en la isla, poniendo en valor la solidaridad y el compromiso de los profesionales sanitarios.

Más allá de la respuesta sanitaria inmediata, Clavijo insistió en que Canarias necesita una planificación estable para afrontar una realidad que continuará en el tiempo. El presidente recordó que “el fenómeno migratorio es un fenómeno estructural” y defendió la necesidad de contar con “una estructura estable dimensionada para poder abordar este tipo de circunstancias, con garantías para los profesionales, la población herreña y las personas migrantes”.

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Cabildo de El Hierro

En este contexto, pidió al Cabildo de El Hierro que habilitara los terrenos situados detrás de la cofradía de pescadores de La Restinga para trasladar las instalaciones prefabricadas que actualmente ocupan el muelle. El presidente consideró imprescindible esta actuación para recuperar la actividad portuaria y responder a una de las principales demandas de los vecinos, que llevan más de tres años conviviendo con dispositivos provisionales en un espacio esencial para la economía de La Restinga.

Clavijo defendió que la atención a las personas migrantes debía desarrollarse en instalaciones dignas y adecuadas, sin condicionar la vida cotidiana de los residentes ni el trabajo de los pescadores y las empresas de La Restinga. A su juicio, la continuidad de los flujos migratorios obliga a abandonar las soluciones temporales y planificar recursos adaptados a las necesidades de la isla.

Hospital de campaña

El hospital de campaña puesto en marcha por el Gobierno de Canarias está integrado por dos Puestos Médicos Avanzados (PMA) del Servicio de Urgencias Canario (SUC), trasladados desde Tenerife y Gran Canaria. Cada uno dispone de treinta metros cuadrados útiles y capacidad para instalar alrededor de veinte camillas. Ambos contarán con material y medicación aportados por el Hospital Nuestra Señora de los Reyes para atender las patologías leves, mientras que los casos de mayor gravedad seguirán siendo derivados al centro hospitalario o evacuados cuando resulte necesario.

El presidente Clavijo valoró, asimismo, la mejora en las derivaciones de personas migrantes desde El Hierro a otras islas y desde Canarias a la Península, que estaban permitiendo reducir la presión sobre los recursos de acogida. No obstante, advirtió de que esta agilidad debía acompañarse de una planificación estable para afrontar los próximos episodios de llegadas.

Clavijo reclamó también una mayor implicación de la Unión Europea, tanto en el despliegue de Frontex en las costas africanas, que insistió debe ser solicitado por el Gobierno de España, así como ,en el refuerzo de los programas de cooperación y desarrollo con los países de origen y tránsito y la intensificación de las relaciones diplomáticas con estos países, concretamente con Senegal y Gambia. El presidente subrayó, una vez más, que la respuesta al desafío migratorio estructural debía combinar la protección de vidas humanas, una gestión ordenada de los flujos y oportunidades de desarrollo en los países de origen.