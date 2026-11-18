El equipo estará formado por dos médicos y cuatro enfermeros que colaborarán en el hospital de campaña previsto en el CATE de San Andrés. Fernando Clavijo cifra en unos 16.000 los migrantes llegados a Canarias durante la primera quincena de noviembre

El Gobierno del País Vasco movilizará dos médicos y cuatro enfermeros para reforzar la atención sanitaria a los migrantes en El Hierro. Los seis profesionales se desplazarán a la isla para colaborar en el hospital de campaña que se instalará en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés.

Imagen de archivo. Antonio Sempere / Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunció la medida en una entrevista concedida a ‘Radio Club Tenerife’, recogida por Europa Press. Según explicó, el refuerzo permitirá «aliviar un poco la situación de desgaste y de fatiga que pueden tener» los profesionales sanitarios de la isla, que «con toda la buena intención del mundo están haciendo todo lo que pueden».

Tres millones para el hospital de campaña

Clavijo señaló que la puesta en marcha del hospital de campaña, para el que el Gobierno central ha comprometido una partida de tres millones de euros, permitirá liberar camas en el Hospital Insular de Valverde y recuperar progresivamente su actividad habitual.

La nueva infraestructura pretende aliviar la presión asistencial que soporta el sistema sanitario herreño ante la llegada de migrantes y facilitar una atención diferenciada fuera de las instalaciones hospitalarias convencionales.

Canarias recibió 16.000 migrantes en la primera quincena de noviembre

Durante la entrevista, el presidente autonómico también ofreció datos sobre la situación migratoria. Según detalló, Canarias ha recibido unos 16.000 migrantes durante la primera mitad de noviembre, mientras que alrededor de 6.300 permanecen actualmente en el archipiélago, una cifra próxima al límite de 7.000 que establece el Plan Canarias, diseñado por el Ministerio de Migraciones.

En el conjunto del año, las llegadas superan ligeramente las 21.000 personas, mientras que se estima que unos 14.000 migrantes ya se encuentran fuera de las islas.

Clavijo destaca la coordinación para el traslado de menores

El presidente canario calificó de «excelente» la coordinación con el Ministerio de Infancia para gestionar los traslados de menores migrantes fuera del archipiélago. No obstante, reconoció que las salidas se producen «poquito» a poco, debido a que se trata de menores que requieren una atención específica.

En este contexto, Clavijo explicó que el Gobierno ha vuelto a habilitar el centro de menores del Seminario de La Laguna, gracias a la «gentileza» del Obispado. El recurso tuvo que atender un pico de alrededor de 6.500 menores y, tras la evolución de la situación, ha permitido avanzar nuevamente hacia una cierta «normalización».