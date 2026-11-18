El archipiélago contabilizó 8.563 nacimientos en los nueve primeros meses del año, frente a los 8.720 registrados en el mismo periodo de 2025, según los datos del INE

Canarias registró 8.563 nacimientos entre enero y septiembre, un 1,80 % menos que en el mismo periodo de 2025, cuando el archipiélago contabilizó 8.720. Así lo reflejan los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su último informe de Estimación Mensual de Nacimientos.

Imagen de archivo. Vidal Balielo Jr.

El descenso también se refleja en las cifras correspondientes al mes de septiembre, que contabilizó 991 nacimientos, un 2,72 % menos que los 1.018 registrados en el mismo mes del año anterior, según el informe del organismo estadístico.

Más descenso en Canarias entre los nacimientos de niñas

Por sexos, los datos del INE muestran una mayor reducción en los nacimientos de mujeres. Entre enero y septiembre llegaron al mundo 4.200 niñas, un 2,23 % menos que en el mismo periodo de 2025.

Por su parte, los nacimientos de niños descendieron un 1,38 %, hasta alcanzar los 4.363 en los nueve primeros meses del año.